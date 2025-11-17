Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_17_T143319_097_069640c7f8
Nacional

Asesinan a exsecretario de ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango

Este lunes fue asesinado José Ángel Mascorro Muñoz, quien se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio durante la administración 2022-2025

  • 17
  • Noviembre
    2025

La mañana de este lunes 17 de noviembre fue asesinado José Ángel Mascorro Muñoz, quien se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio durante la administración 2022-2025.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 horas, cuando la víctima abordaba su vehículo estacionado frente a su domicilio, en la calle Palomas de la colonia Parque Hundido.

Según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, un hombre se aproximó al automóvil y disparó en repetidas ocasiones contra Mascorro Muñoz, para luego huir con dirección al bulevar Rebollo Acosta.

Vecinos alertaron al 911, por lo que cuerpos de seguridad y elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar; sin embargo, solo pudieron confirmar el fallecimiento del exfuncionario debido a la gravedad de las heridas.

En la escena fueron localizados 10 casquillos calibre .380, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades investigadoras. Mascorro Muñoz había concluido su encargo como secretario del Ayuntamiento el pasado 30 de agosto, durante la administración encabezada por la priísta Leticia Herrera Ale.

Las autoridades ya iniciaron las indagatorias para esclarecer el homicidio y dar con el responsable.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

metro_chicago_prende_a_mujer_fuego_7c9488ef3f
Hombre prende fuego a mujer en tren de Chicago y huye
marina_letreros_retiran_73347223ae
Retiran letreros colocados por estadounidenses en Playa Bagdad
Whats_App_Image_2025_11_17_at_11_57_59_PM_fdba376f84
México: segundo país más afectado por hackeos en Latinoamérica
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_18_T152342_055_5664700bf3
Niegan amparo a Zhenli Ye Gon; seguirá en prisión preventiva
nl_estado_inversion_mujeres_ca9170a7f1
NL el Estado que más invierte en las mujeres: Samuel García
papa_leon_xiv_mexico_d380bf41ce
Expresa papa León XIV su deseo de visitar México
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×