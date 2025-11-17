Asesinan a exsecretario de ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango

La mañana de este lunes 17 de noviembre fue asesinado José Ángel Mascorro Muñoz, quien se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio durante la administración 2022-2025.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 horas, cuando la víctima abordaba su vehículo estacionado frente a su domicilio, en la calle Palomas de la colonia Parque Hundido.

Según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, un hombre se aproximó al automóvil y disparó en repetidas ocasiones contra Mascorro Muñoz, para luego huir con dirección al bulevar Rebollo Acosta.

Vecinos alertaron al 911, por lo que cuerpos de seguridad y elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar; sin embargo, solo pudieron confirmar el fallecimiento del exfuncionario debido a la gravedad de las heridas.

En la escena fueron localizados 10 casquillos calibre .380, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades investigadoras. Mascorro Muñoz había concluido su encargo como secretario del Ayuntamiento el pasado 30 de agosto, durante la administración encabezada por la priísta Leticia Herrera Ale.

Las autoridades ya iniciaron las indagatorias para esclarecer el homicidio y dar con el responsable.

