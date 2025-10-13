Cerrar X
Coahuila

Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto

La víctima fue identificada como Ramón Muñiz Camacho, de 70 años de edad, quien habría sido atacado por su propio nieto para asaltarlo, mismo que fue detenido

  • 13
  • Octubre
    2025

Una gran movilización policiaca provocó la noche de este lunes el reporte de una persona sin vida en un establecimiento ubicado en el cruce de las calles de José María Morelos y José Cárdenas de la colonia Bellavista.

Elementos de los cuerpos de rescate y de seguridad pública se trasladaron al lugar, donde encontraron a un adulto mayor con heridas provocadas por arma blanca, y quien, de acuerdo con testigos, fue despojado de dinero y pertenencias por su victimario, quien habría sido su propio nieto.

La víctima fue identificada como Ramón Muñiz Camacho, de 70 años de edad, quien habría sido atacado por su propio nieto para asaltarlo, mismo que fue detenido por elementos de la Comisión de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado.

“La persona (presunto responsable) fue trasladada a la Comandancia de la Policía Municipal, para ponerla a disposición del Ministerio Público”, dijo Miguel Ángel Garza, comisionado de Seguridad Pública de Saltillo.

Según el Comisionado, el presunto asesino ya tiene varios ingresos a la cárcel, y de acuerdo con testigos, al momento del asesinato el victimario aparentemente estaba bajo los influjos de algún estupefaciente.

Ahora solo resta esperar los resultados de las investigaciones para confirmar si en efecto el nieto identificado como Librado “N” es o no el responsable del crimen.


