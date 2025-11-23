Asesinan al exalcalde Juan Carlos Mezhua en Veracruz

El exalcalde y exdiputado de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, fue asesinado este domingo en Veracruz. El ataque ocurrió en el camino de entrada a una calera de su propiedad, ubicada en la comunidad de Piedras Blancas, donde fue interceptado por hombres armados que viajaban en dos camionetas y le dispararon.

El hecho fue difundido en redes sociales desde una cuenta de Facebook del propio Mezhua Campos, donde se hizo público el asesinato y se cuestionó al gobierno por lo sucedido.

La Fiscalía General del Estado informó que, tras los hechos registrados en la localidad de Piedras Blancas, abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional de Córdoba para esclarecer el crimen del exalcalde.

Mezhua Campos, quien en el proceso electoral pasado buscó ser candidato independiente a la gubernatura, trabajaba actualmente en la conformación de un partido político independiente. Además, combinaba su actividad política con la empresarial, promoviendo cabañas, café de la región y la venta de lotes y proyectos de vivienda a través del grupo Mezcam de la Sierra.

En días recientes, el exalcalde había compartido avances del nuevo partido independiente y de sus proyectos inmobiliarios. “Amigos, seguimos en la chamba... Sigo muy contento de ver a muchos jóvenes enfocados a construir su vivienda”, escribió recientemente.

Tras el ataque, se desplegó un operativo policiaco para localizar a los agresores, quienes huyeron hacia la sierra de Zongolica, en la zona montañosa central del estado.

