Nacional

Asesinan al alcalde de Uruapan; dos homicidas detenidos

De acuerdo con el reporte preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando Manzo convivía con decenas de asistentes al evento

  • 02
  • Noviembre
    2025

El alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, conocido como El del Sombrero, fue asesinado a balazos la noche de este sábado mientras asistía al tradicional Festival de Velas en la plaza principal de la ciudad, confirmaron autoridades locales.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Guardia Civil, el ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando Manzo convivía con decenas de asistentes al evento.

Gravemente herido, fue trasladado al hospital Fray Juan de San Miguel, donde perdió la vida poco después.

Durante el atentado, los escoltas del alcalde repelieron la agresión, logrando abatir a uno de los atacantes y detener a dos más.

Un funcionario municipal resultó herido.

Carlos Manzo, quien gobernaba la segunda ciudad más poblada de Michoacán, había ganado la alcaldía en 2024 tras postularse como independiente.

Antes fue diputado federal por Morena y era conocido por su postura crítica contra el crimen organizado. Desde hace años utilizaba chaleco antibalas por temor a sufrir un atentado.

El edil había solicitado apoyo del gobierno federal para combatir a los grupos delictivos que operan en la región, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Caballeros Templarios, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El homicidio de Manzo ocurre apenas cuatro días después de la visita a Michoacán del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y del titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, quienes acudieron al estado tras el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.


