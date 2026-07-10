Debido a que la víctima no portaba identificaciones al momento del incidente, su reconocimiento oficial se postergó por dos días

Inicio / Nacional / Asesinan a exalcalde de Fresnillo en ataque armado

Las autoridades forenses identificaron este jueves el cuerpo de Benjamín Medrano Quezada, exalcalde del municipio de Fresnillo, Zacatecas, quien fue víctima de un ataque armado directo el pasado martes en la ciudad de Guadalajara.

Debido a que la víctima no portaba identificaciones al momento del incidente, su reconocimiento oficial se postergó por dos días. De acuerdo con versiones de fuentes de seguridad, el exfuncionario fue agredido a tiros la noche del martes al interior de un establecimiento comercial.

Los presuntos responsables del homicidio fueron dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes se aproximaron a corta distancia para efectuar los disparos y posteriormente darse a la fuga.

Consternación y reacciones políticas

Tras confirmarse la identidad de la víctima, el Gobierno Municipal de Fresnillo emitió un comunicado este viernes en el que lamentó profundamente el deceso del exalcalde:

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos, acompañándolos respetuosamente en este momento de dolor y deseándoles fortaleza ante esta irreparable pérdida.

"Descanse en paz". Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna, externó su pésame por el fallecimiento de quien fuera su homólogo en el Congreso de la Unión y líder municipal:

Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos. Les deseo fortaleza y consuelo en estos momentos tan difíciles".

Así fue su gestión

Su gestión al frente de Fresnillo —un municipio de aproximadamente 240,000 habitantes— se dio en una región geográficamente estratégica en el centro-norte de México, históricamente señalada como un punto clave para el trasiego de sustancias ilícitas.

Cabe destacar que, según los datos históricos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Fresnillo se ubicó de manera consecutiva entre los años 2020 y 2023 como la ciudad con la mayor percepción de inseguridad a nivel nacional.

Las autoridades locales y del estado de Jalisco ya integran una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen.