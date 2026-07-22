Asesinan al periodista Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca

Ante estos hechos, el gobernador Salomón Jara condenó el homicidio del periodista, por lo que expresó su solidaridad con la familia

El periodista Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles en el estado de Oaxaca.

Autoridades señalaron que los hechos se registraron en el municipio de San Pablo Etla, donde se encontraba en un puesto de comida ambulante cuando hombres armados dispararon en contra del periodista, quien murió en el lugar a causa de la gravedad de las heridas provocadas.

Al llegar al lugar, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla afirmó que encabezará las investigaciones, en compañía de la Policía Municipal, la Policía Vial Estatal y paramédicos locales, además de lamentar lo sucedido.

"Queremos ver de manera directa las investigaciones y vamos a estar informando; no hay mayores datos, vamos a revisar, apenas lo descubrimos bien".

Gobernador Salomón Jara condena homicidio de periodista

Ante estos hechos, el gobernador Salomón Jara condenó el homicidio del periodista, por lo que expresó su solidaridad con la familia.

A pesar de que fue crítico con la administración del estado, Jara mencionó que es parte de la labor periodística que se lleva a cabo diariamente por muchas personas, por lo que no justificará este tipo de actos de violencia.

"Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia".

Condenamos de manera firme el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y expresamos nuestra solidaridad con su familia y con el gremio periodístico.



Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) July 22, 2026

También mencionó que solicitó a la Fiscalía General del Estado que establezca coordinación y colaboración con la Fiscalía General de la República para garantizar que se agoten "todas las líneas que permitan esclarecer plenamente este crimen".

Por su parte, el Gabinete de Seguridad respondió que brindará el apoyo necesario para contribuir con las indagatorias que esclarezcan lo sucedido, por lo que aseguraron que "este crimen no quedará impune".

El Gabinete de Seguridad brindará el apoyo necesario para contribuir al esclarecimiento del lamentable homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva, mediante el trabajo coordinado con las autoridades de Oaxaca para fortalecer las investigaciones y avanzar en la detención de… https://t.co/Zz2UobsGns — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 22, 2026

Además, mencionó que se efectuará un trabajo coordinado con el fin de fortalecer las investigaciones correspondientes.

¿Quién es Alejandro Leyva Aguilar, periodista asesinado en Oaxaca?

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue un periodista especializado en política y análisis de la vida pública de Oaxaca, reconocido por su postura crítica y por dirigir la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV). Su trayectoria estuvo marcada por el periodismo de opinión y la cobertura de los principales temas políticos del estado.

Además de desempeñarse como reportero y analista, Leyva Aguilar encabezó CORTV durante la administración estatal de Alejandro Murat. Posteriormente, retomó su actividad periodística como autor de la columna "El Zumbido del Moscardón", espacio desde el que analizaba asuntos de gobernabilidad, seguridad y política oaxaqueña, principalmente a través de medios digitales y redes sociales.

El comunicador era conocido por mantener una línea editorial crítica hacia las autoridades estatales. De hecho, su última publicación abordó temas relacionados con la organización de la Guelaguetza y la situación de seguridad en Oaxaca.