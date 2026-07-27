Audio exhibe a presunto exagente del FBI en caso Marina del Pilar

Un nuevo audio y conversaciones atribuidas a la gobernadora de Baja California, incorporan a un presunto exagente del FBI identificado como Juan Sandoval

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Un nuevo audio y una serie de conversaciones atribuidas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, incorporaron un nuevo nombre a la polémica relacionada con la cancelación de su visa estadounidense y los contactos sostenidos con personas vinculadas a autoridades de Estados Unidos.

Los materiales difundidos identifican a Juan Sandoval, un consultor radicado en San Diego que, según los mensajes atribuidos a la mandataria, habría trabajado anteriormente para el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

En uno de los intercambios difundidos, la gobernadora pregunta a un interlocutor identificado como intermediario si conoce a Juan Sandoval y señala que este "estuvo trabajando en el FBI".

Posteriormente cuestiona por qué las autoridades estadounidenses no establecieron contacto directo con sus representantes legales para abordar el tema.

Las conversaciones muestran además que la mandataria habría solicitado autorización para compartir el número telefónico del interlocutor con uno de sus asesores.

Al ser cuestionada sobre la identidad de esa persona, responde:

"Fue agente del FBI. Juan Sandoval. Él está aquí en SD (San Diego), por eso lo contraté."

De acuerdo con la información difundida, Sandoval opera como consultor en la frontera norte y sus servicios tendrían un costo aproximado de $300 mil dólares.

Reuniones con autoridades estadounidenses

Los mensajes también incluyen referencias a encuentros sostenidos con funcionarios o agentes estadounidenses.

En una de las conversaciones atribuidas a Marina del Pilar se lee:

"A mí ningún agente de los que hemos visto me había hablado de lo que salió hoy. Y ahora aparece una nueva persona."

El interlocutor responde que únicamente se le proporcionó información para que fuera atendida a través de abogados y asegura desconocer por qué la gobernadora no había sido informada previamente.

Según la información difundida, estos intercambios habrían ocurrido durante diciembre de 2025.

Los materiales también señalan que Juan Sandoval habría trabajado de manera coordinada con el abogado Michael Nadler, identificado como especialista en delitos de cuello blanco y representante legal de la mandataria.

De acuerdo con la información difundida, ambos habrían participado en al menos tres reuniones presenciales con autoridades estadounidenses para abordar el caso e iniciar un proceso de cooperación.

Durante uno de esos encuentros se habría planteado la posibilidad de presentar una "proffer letter", mecanismo mediante el cual una persona entrega información a las autoridades bajo determinadas condiciones legales sobre el uso de esos datos.

Cuarta filtración sobre el caso

La revelación forma parte de una serie de audios, mensajes y documentos difundidos durante las últimas semanas sobre el caso de la gobernadora.

Las primeras filtraciones estuvieron relacionadas con una presunta reunión en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, posteriormente aparecieron grabaciones sobre reuniones planeadas con funcionarios estadounidenses y versiones sobre el avance de las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han hecho públicos detalles sobre las investigaciones mencionadas en los materiales difundidos.