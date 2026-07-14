Confirma Marina del Pilar conversar con agentes vinculados a EUA

Difunden un audio en el que la gobernadora de Baja California aparentemente ofrece colaborar con presuntos agentes de Estados Unidos

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Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, se vio envuelta en la polémica tras la difusión de un audio, en el que sostiene una conversación con personas identificadas como representantes o asesores vinculados a autoridades estadounidenses, revelado por el periodista Héctor de Mauleón.

"Estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad", se escucha decir a una voz adjudicada a la mandataria bajacaliforniana.

Marina del Pilar reconoció haber sostenido la conversación con personas que se presentaron como agentes o intermediarios vinculados a autoridades de Estados Unidos, pero aseguró que nunca le mostraron documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que acreditaran la representación.

Argumentó que durante el intercambio se le plantearon diversos escenarios de carácter legal, pero rechazó haber incurrido en alguna conducta irregular y reiteró que mantiene disposición para colaborar con cualquier autoridad competente siempre que exista una solicitud formal.

Sostuvo varias reuniones con autoridades de EUA

Otro de los pasajes del audio indica que las reuniones entre la gobernadora y representantes estadounidenses no habrían sido un hecho aislado.

Según se escucha, Marina del Pilar relata que acudió a una oficina del FBI, posteriormente volvió a reunirse con funcionarios en México y, semanas después, sostuvo otro encuentro en el que participaron diversas agencias estadounidenses, incluido el Departamento de Justicia.

Sheinbaum muestra su respaldo

La presidenta Claudia Sheinbaum mostró su respaldó a la gobernadora de Baja California tras la difusión del audio.