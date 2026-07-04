Nacional Inicio / Nacional / Auditoría Superior exhibe obra fantasma en tres estados Auditoría Superior exhibe obra fantasma en tres estados De acuerdo con el auditor superior, Aureliano Hernández, se han interpuesto 21 denuncias que involucran un presunto daño al erario por $600 millones de pesos Por Carlos Nava | 04 Julio 2026

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una serie de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras detectar un catálogo de irregularidades financieras que incluyen obras fantasma, contratos de salud incumplidos, manejo opaco de cuentas bancarias y hasta estudios fiscales plagiados de internet. De acuerdo con el primer informe de resultados entregado a la Cámara de Diputados por el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardiel, se han interpuesto 21 denuncias penales que involucran un presunto daño al erario por más de 600 millones de pesos, cometidos principalmente por exautoridades estatales de Nayarit y de los municipios de Alvarado (Veracruz), Matehuala (San Luis Potosí) y Maravatío (Michoacán). Alvarado, Veracruz: El mayor boquete financiero El municipio de Alvarado encabeza el monto del presunto daño patrimonial. Derivado de la auditoría extraordinaria DN25001, la ASF integró cinco denuncias penales relacionadas con las Cuentas Públicas de 2020 y 2021 por un monto de 392 millones 253 mil 200 pesos. Según el dictamen, durante el periodo de 2018 a 2021 se infringieron leyes clave como la de Contabilidad Gubernamental y Disciplina Financiera. "Las principales irregularidades consistieron en la falta de documentación comprobatoria por pagos a proveedores y transferencias opacas entre cuentas municipales", señala el informe, el cual añade que tampoco se acreditó el reintegro de fondos federales (como CAPUFE) a la Tesorería de la Federación.

Nayarit: Hospitales sin mantenimiento

En el caso del estado de Nayarit, la auditoría individual 1,228 de la Cuenta Pública 2021 provocó cinco denuncias penales por un total de 174 millones 902 mil pesos. La ASF detectó que se pagaron servicios de mantenimiento para hospitales y centros de salud de los cuales no existe ninguna evidencia física, además de registrarse pagos excedentes en obras que ni siquiera contaban con la autorización requerida.

Matehuala: El "copy-paste" fiscal

El municipio potosino de Matehuala figura en las denuncias por un daño de un millón 110 mil pesos en la Cuenta Pública 2021, debido a una peculiar irregularidad: la contratación de servicios profesionales para revisar el IEPS en hidrocarburos, cuyo diagnóstico resultó ser un plagio. La ASF descubrió que el análisis entregado por el proveedor era una copia idéntica de un artículo publicado en internet por un despacho de auditoría 20 meses antes de la contratación. Asimismo, se detectó otro contrato para analizar el ISR del cual no se presentó ningún tipo de documentación.

Maravatío: Cuentas sin cuadrar

Por su parte, el municipio michoacano de Maravatío mantiene sin aclarar 32 millones 143 mil pesos de la Cuenta Pública 2023. La auditoría 1,309 reveló una total incongruencia entre la información reportada a la Federación y la publicada en su propio portal de transparencia respecto al fondo FAISMUN. Además, se detectó el desvío de recursos de un crédito de BANOBRAS hacia proyectos totalmente distintos a los aprobados originalmente.

Observaciones federales en la mira

El paquete de 21 denuncias presentadas por la gestión de Hernández Palacios Cardiel no se limita a las regiones mencionadas. Nueve de estos recursos legales corresponden a anomalías graves detectadas en la Cuenta Pública de 2024, las cuales apuntan a dependencias y organismos federales como:

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( Cofepris ).

Talleres Gráficos de México .

La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca .

Los municipios mexiquenses de Valle de Bravo y Donato Guerra.

Corresponderá ahora a la FGR realizar las investigaciones conducentes para deslindar responsabilidades y castigar a los funcionarios y contratistas implicados en este presunto quebranto a las finanzas públicas.