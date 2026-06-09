Auditoría Superior Tamaulipas exhibe preocupaciones en municipios

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Noriega Orozco, presentó ante la Comisión de Vigilancia del Congreso de Tamaulipas el informe general de fiscalización de la cuenta pública 2024.

Durante su comparecencia, el auditor destacó que este ejercicio, entregado en tiempo y forma el pasado 20 de febrero, marca un hito en la gestión institucional bajo un nuevo modelo de integridad y responsabilidad técnica.

Noriega Orozco enfatizó que la misión de la ASE es transformar la fiscalización en una herramienta real de combate a la corrupción. "Esta transformación técnica no tendría sustento si no estuviéramos guiados por una brújula ética y el desarrollo profesional de nuestros servidores públicos", afirmó, subrayando que cada auditoría se realiza con estricta autonomía, eliminando cualquier rastro de influencia política o trato preferencial.

El informe detalla un despliegue sin precedentes que permitió fiscalizar a 162 entidades. Este universo se dividió en 93 entes municipales y 69 estatales. Asimismo, la Auditoría Especial de Desempeño realizó 37 revisiones adicionales para constatar no solo el gasto, sino el impacto social y la eficiencia de los programas públicos.

El panorama municipal presenta retos estructurales importantes: el 88% de los entes auditados (82 de 93) obtuvieron una opinión de "no cumplimiento".

Especial atención merecen los 28 organismos operadores de agua (COMAPA) auditados, los cuales registraron una opinión negativa en el 100% de los casos. Ante esto, el auditor fue contundente: "La solventación de estas observaciones no es opcional, es un mandato legal prioritario".

“Se muestran los resultados de las Comapas, cuyas observaciones determinadas derivan de procedimientos técnicos de auditorías realizados conforme a los principios que rigen a esta institución, continuando con estos organismos operadores de agua, se advierte que de manera general enfrentan un desorden administrativo de carácter sistémico”, señaló.

El titular de la ASE señaló que la falta de comprobación y las deficiencias en los procesos de entrega-recepción son factores críticos que han derivado en vacíos de información y un incremento en las observaciones, las cuales ascienden a un monto global de más de 14,414 millones de pesos, de los cuales 2,703 millones corresponden exclusivamente a los 43 ayuntamientos.

Noriega Orozco explicó que gran parte de los montos observados derivan de una falta de armonización contable y documental, así como de presupuestos ejercidos sin la debida autorización.

Por ello, la ASE busca que los entes fiscalizados no solo aclaren el destino de los recursos, sino que profesionalicen sus procesos de registro para reducir la exposición a riesgos de incumplimiento.

Finalmente, el auditor reafirmó su compromiso con la ciudadanía tamaulipeca, asegurando que la fiscalización seguirá siendo objetiva y autónoma, con el objetivo de recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que cada peso del erario sea vigilado con total rigor legal.

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