Aureliano Hernández Palacios asume la Auditoría de la Federación

El economista Aureliano Hernández Palacios Cardel fue designado este martes 10 de marzo de 2026 como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de obtener la mayoría calificada en la votación del Pleno de la Cámara de Diputados. El funcionario rendirá protesta en el mismo recinto legislativo y asumirá formalmente el cargo el 15 de marzo.

La votación se realizó con un total de 500 cédulas emitidas: Hernández Palacios recibió 472 sufragios, mientras que Luis Miguel Martínez Anzures obtuvo seis votos, Elizabeth Barba Villafán uno, se registraron dos votos nulos y 19 cédulas inutilizadas.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, informó el resultado oficial: “El ciudadano Aureliano Hernández Palacios Cardel obtuvo la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes; es mayoría calificada… la Cámara de Diputados declara que ha designado al ciudadano Aureliano Hernández Palacios Cardel como Auditor Superior de la Federación por un periodo de ocho años, del 15 de marzo de 2026 al 14 de marzo de 2034”.

El decreto será publicado próximamente en el Diario Oficial de la Federación.

Perfil del nuevo Auditor Superior

Hernández Palacios Cardel es originario de Xalapa, Veracruz. Economista de formación, desde 2018 formaba parte de la ASF, donde se desempeñó como Director General de Auditoría del Gasto Federalizado y, desde 2025, como Auditor Especial del Gasto Federalizado.

Antes de integrarse al organismo fiscalizador, trabajó como Director General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

Su familia tiene trayectoria en la función pública: su padre, Fernando Aureliano Hernández Palacios, fue secretario particular de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y su abuelo ocupó cargos como rector de la Universidad Veracruzana y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

Hernández Palacios fue uno de los 92 aspirantes al proceso interno de selección de la ASF y resultó incluido en la terna final junto con Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures, luego de que la Comisión de Vigilancia evaluara a los 77 candidatos más destacados.

Fin del periodo de David Colmenares

Su predecesor, David Rogelio Colmenares Páramo, estuvo al frente de la ASF de 2018 a 2026. Intentó su reelección, pero no fue incluido en la terna final. Colmenares asistió a las etapas de evaluación del proceso de selección en silla de ruedas y sin responder a preguntas de la prensa.

Con esta designación, Hernández Palacios iniciará un mandato de ocho años, periodo en el que dirigirá la fiscalización de los recursos públicos federales, consolidando la supervisión de cuentas del gobierno y fortaleciendo los mecanismos de control y transparencia.

