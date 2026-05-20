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ASF detecta posible daño millonario en Culiacán

La Auditoría Superior observó irregularidades por más de 37 millones de pesos en contratos y manejo de recursos federales del municipio

  • 20
  • Mayo
    2026

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $37,254,303 pesos en el municipio de Culiacán, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, debido a irregularidades en contratos, adquisiciones y deficiencias en la comprobación del gasto público. 

El hallazgo forma parte de la auditoría de cumplimiento 2023-D-25006-19-1845-2024, en la que se revisaron recursos provenientes de Participaciones Federales a Municipios durante la administración encabezada por Juan de Dios Gámez Mendívil. 

De acuerdo con el informe, la ASF analizó una muestra de $149,854,700 pesos, de los cuales determinó que el monto observado representa aproximadamente el 24.8% por comprobar, debido a inconsistencias administrativas y falta de evidencia suficiente sobre la entrega de bienes y servicios contratados. 

El organismo fiscalizador concluyó que el Ayuntamiento de Culiacán no acreditó una gestión eficiente de los recursos federales, al presentar documentación incompleta, bitácoras sin firmas de supervisión y ausencia de pruebas que validen el cumplimiento de especificaciones técnicas. 

Uno de los casos señalados corresponde a la adquisición de camiones recolectores y compactadores de basura mediante el contrato CLN-LCP/02/2023, por un monto de $32,996,200 pesos. 

Durante la revisión del procedimiento de licitación, la ASF detectó posibles vínculos entre empresas participantes, al compartir apoderados legales, comisarios y socios accionistas, lo que podría constituir un posible conflicto de interés dentro del proceso de contratación pública. 

Asimismo, el informe señala irregularidades en contratos relacionados con el suministro de mezcla asfáltica para mantenimiento vial, donde el municipio no acreditó de manera completa la documentación de adjudicación, recepción y supervisión de los trabajos. 

Como resultado de los hallazgos, la ASF emitió tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, un pliego de observaciones y solicitudes de investigación interna, con el objetivo de que los órganos de control determinen posibles responsabilidades de servidores públicos. 

La Auditoría indicó que el recurso observado permanece pendiente de aclaración, en tanto el municipio no logre comprobar plenamente la correcta aplicación del gasto público. 


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