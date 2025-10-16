Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T095637_900_5b4d4b1eee
Nacional

Aumentan 70 muertos y 72 desaparecidos por lluvias en México

Autoridades informan que la entidad con mayor número de decesos es Veracruz, al contabilizar al menor 30 personas sin vida por las intensas lluvias

  • 16
  • Octubre
    2025

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que 70 personas perdieron la vida y 72 más se encuentran en calidad de desaparecidas a causa de las lluvias registradas hace una semana en distintas entidades del país.

De acuerdo con las estadísticas, hasta el momento la cifra de fallecidos se tiene de la siguiente manera:

  1. Veracruz: 30 personas
  2. Hidalgo: 21 personas
  3. Puebla: 18 personas
  4. Querétaro: 1 persona

Mientras que las personas desaparecidas se mantienen de la siguiente manera:

  1. Hidalgo: 49 personas
  2. Veracruz: 18 personas
  3. Puebla: 5 personas

Afirmó que la información se mantendrá actualizando en el micrositio que se mostró, mientras que la Comisión de Víctimas y Búsqueda por parte de la Secretaría de Gobernación brindará apoyo a las familiares de las víctimas.

En declaraciones a medios de comunicación, Velázquez Alzúa indicó que la emergencia continúa por las precipitaciones de la semana pasada.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

cristiano_ronaldo_azteca_a6b828b05e
Cristiano Ronaldo jugaría ante México en reapertura del Azteca
bukele_salvador_510c987416
Pide Bukele apoyo para atender animales callejeros en El Salvador
ieps_diputados_e2a46ad30a
Avalan diputados alza del IEPS a bebidas, videojuegos y cigarros
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_azteca_a6b828b05e
Cristiano Ronaldo jugaría ante México en reapertura del Azteca
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T081020_046_b55541ec9b
Rinden informe de Contraloría y Transparencia de NL
bukele_salvador_510c987416
Pide Bukele apoyo para atender animales callejeros en El Salvador
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×