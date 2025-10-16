Aumentan 70 muertos y 72 desaparecidos por lluvias en México

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que 70 personas perdieron la vida y 72 más se encuentran en calidad de desaparecidas a causa de las lluvias registradas hace una semana en distintas entidades del país.

De acuerdo con las estadísticas, hasta el momento la cifra de fallecidos se tiene de la siguiente manera:

Veracruz: 30 personas Hidalgo: 21 personas Puebla: 18 personas Querétaro: 1 persona

Mientras que las personas desaparecidas se mantienen de la siguiente manera:

Hidalgo: 49 personas Veracruz: 18 personas Puebla: 5 personas

Afirmó que la información se mantendrá actualizando en el micrositio que se mostró, mientras que la Comisión de Víctimas y Búsqueda por parte de la Secretaría de Gobernación brindará apoyo a las familiares de las víctimas.

En declaraciones a medios de comunicación, Velázquez Alzúa indicó que la emergencia continúa por las precipitaciones de la semana pasada.

