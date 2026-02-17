Podcast
Nacional

Aumentan a 31 muertos por brote de sarampión en México

De acuerdo a la Secretaría de Salud, el grupo poblacional más afectado por los contagios de sarampión son los menores de 1 a 4 años con un total de 1,434 casos

  • 17
  • Febrero
    2026

La Secretaría de Salud confirmó tres nuevos fallecimientos a causa del brote de sarampión, lo que eleva la cifra de personas fallecidas a 31.

De acuerdo con el corte del 16 de febrero, autoridades registraron un total de 12 nuevos posibles casos de sarampión durante la última semana, siendo 9,850 contagios confirmados desde el año pasado.

Según la Secretaría de Salud, el grupo poblacional más afectado por los contagios de sarampión son los menores de 1 a 4 años con un total de 1,434 casos, seguido de los menores de 5 a 9 años con 1,204.

Ante esto, la dependencia sanitaria informó que se aplicaron un total de 16,252,819 vacunas contra el sarampión en todo el país, como parte de la estrategia nacional contra el sarampión.

Instan a la población a vacunarse contra sarampión

A través de redes sociales, el Gobierno de México instó a la ciudadanía a completar su esquema de vacunación. Aseguró que cuentan con un total de 27 millones de dosis disponibles en todo el país.

También reiteraron que la vacunación está dirigida de manera prioritaria a:

  • Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo.
  • Personas de 13 a 49 años que no cuenten con antecedente vacunal o tengan esquemas incompletos.

 


