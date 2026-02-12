Aumentan a 38 muertos por ciclón troopoical Gezani en Madagascar

Autoridades aseguraron que la cifra de personas fallecidas ante la llegada del ciclón tropical Gezani a la costa este de Madagascar, ascendió a 38 víctimas.

El organismo también notificó 374 heridos y seis desaparecidos en las cinco regiones, donde se han abierto 45 centros de alojamiento para asistir a la población afectada.

De acuerdo con la agencia EFE, la mayor parte de las personas fallecidas se encuentran en Toamasina, la segunda ciudad más grande de Madagascar.

Alrededor de 264,000 personas fueron afectadas personas se vieron afectadas y 12,140 se encuentran desplazadas como consecuencia de ráfagas de hasta 250 kilómetros por hora.

Fenómeno natural afecta más de 85,000 habitantes

El ciclón Gezani tocó tierra apenas unos días después del Fytia el pasado 31 de enero, que atravesó el país de oeste a este, con un balance final de 14 muertos y que afectó a más de 85,000 habitantes.

Unos dos millones se destinarán a 30,000 personas en los distritos más afectados de la región y los otros tres millones de dólares serán para respuestas anticipatorias.

"Las acciones anticipatorias se lanzaron desde el martes 10 de febrero y continuarán durante los próximos meses, llegando a aproximadamente 93.000 personas en total, tal como se prevé en el protocolo que rige la asignación", agregó la entidad malgache.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres (INGD) de Mozambique prevé que Gezani toque tierra en África austral este viernes por la noche, por lo que las autoridades han activado medidas preventivas.

