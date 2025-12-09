Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Aumentan_casos_de_influenza_en_el_area_metropolitana_de_Nuevo_Leon_7acbfaff63
Nuevo León

Aumentan casos de influenza en Área Metropolitana de Nuevo León

Autoridades sanitarias instaron a la ciudadanía a vacunarse, luego de notificar sobre el incremento de casos durante los últimos días en la entidad

  • 09
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Salud de Nuevo León informó el incremento de casos de influenza en el área metropolitana, luego de confirmar 20 contagios en los últimos días.

De acuerdo con la dependencia, la mayoría corresponden a la variante AH1N1, considerada una de las que mayor impacto suele tener durante la temporada invernal.

“Ahorita tenemos casos de influenza en el estado, de los que nosotros tenemos validados, se han hecho pruebas confirmatorias y se han identificado 20 casos.

“Sin embargo, sabemos que muchas personas se realizan pruebas rápidas y pues debe de haber muchos más casos en nuestra ciudad”, señaló Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población para acudir a vacunarse contra la influenza, especialmente a los grupos de mayor riesgo, como adultos mayores, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

“Estamos haciendo un llamado a la vacunación, ya hemos avanzando de forma significativa con más de 700 mil dosis aplicadas.

“Recuerden que tenemos una meta de poco más de 1 millón 600, entonces nos faltan todavía 900 mil vacunas por aplicar”, puntualizó la funcionaria.

Finalmente, aseguró que, a pesar de registrar el aumento de casos, afortunadamente no se han presentado fallecimientos y reiteró el llamado a la ciudadanía, a acudir a cualquier centro médico para ser vacunados. 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_10_at_8_58_04_PM_3b6cec6510
Sorprende a regios señalética de Calzada Mauricio Fernández
Whats_App_Image_2025_12_10_at_8_20_41_PM_98cba76fc7
Se pronuncia IP junto a PRI y PAN en contra del alza al ISN
c2413494_7740_46a5_9be7_21d7b87c3d95_19160009b9
Trasladan a hospital a policías tras explosión en Dr. Coss
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_10_at_8_58_04_PM_3b6cec6510
Sorprende a regios señalética de Calzada Mauricio Fernández
escena_katniss_peeta_773185561b
Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a 'Hunger Games'
Whats_App_Image_2025_12_10_at_8_14_08_PM_8f86970a03
Cae 'El Limones', operador financiero de Los Cabrera en Coahuila
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_09_T090835_329_213736ab0c
Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas incómodas
escna_jenni_rivera_a6b5e805cf
Jenni Rivera: 13 años de su legado en la música regional
nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
publicidad
×