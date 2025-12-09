Aumentan casos de influenza en Área Metropolitana de Nuevo León

La Secretaría de Salud de Nuevo León informó el incremento de casos de influenza en el área metropolitana, luego de confirmar 20 contagios en los últimos días.

De acuerdo con la dependencia, la mayoría corresponden a la variante AH1N1, considerada una de las que mayor impacto suele tener durante la temporada invernal.

“Ahorita tenemos casos de influenza en el estado, de los que nosotros tenemos validados, se han hecho pruebas confirmatorias y se han identificado 20 casos. “Sin embargo, sabemos que muchas personas se realizan pruebas rápidas y pues debe de haber muchos más casos en nuestra ciudad”, señaló Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población para acudir a vacunarse contra la influenza, especialmente a los grupos de mayor riesgo, como adultos mayores, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

“Estamos haciendo un llamado a la vacunación, ya hemos avanzando de forma significativa con más de 700 mil dosis aplicadas. “Recuerden que tenemos una meta de poco más de 1 millón 600, entonces nos faltan todavía 900 mil vacunas por aplicar”, puntualizó la funcionaria.

Finalmente, aseguró que, a pesar de registrar el aumento de casos, afortunadamente no se han presentado fallecimientos y reiteró el llamado a la ciudadanía, a acudir a cualquier centro médico para ser vacunados.

