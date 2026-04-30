Arranca Gobierno entrega de Beca Rita Cetina para primarias

El gobierno federal puso en marcha este jueves 30 de abril la entrega de tarjetas correspondientes a la Beca Rita Cetina, un programa dirigido a estudiantes de primaria pública que contempla un apoyo anual de $2,500 pesos para la compra de útiles y uniformes escolares.

El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien detalló el alcance de esta iniciativa.

“El día de hoy, nuestra presidenta va a arrancar la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de útiles y uniformes, 9.9 millones las van a recibir”, informó.

Más de 15 millones de beneficiarios en educación básica

De acuerdo con las autoridades, el programa tendrá un impacto amplio en el sistema educativo nacional. Delgado explicó que 9.9 millones de estudiantes de primaria serán incorporados a este apoyo, mientras que otros 5.3 millones de alumnos de secundaria ya cuentan con una beca activa.

Esto significa que, en conjunto, más de 15.2 millones de niñas y niños recibirán algún tipo de apoyo económico en 2026.

Depósito será en agosto, previo al ciclo escolar

La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que el recurso económico será depositado directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar antes del inicio del próximo ciclo escolar.

“Hoy empezamos a repartir las tarjetas… consiste en un apoyo previo a entrar a clases, en agosto va a ser depositado, de 2,500 pesos, para que puedan las familias tener todo lo necesario para entrar a la escuela”, explicó.

El objetivo, añadió, es aliviar la carga económica de las familias en el regreso a clases.

Aunque inicialmente se había informado que la distribución de tarjetas para nuevos beneficiarios se realizaría del 18 de mayo al 31 de julio, el proceso fue adelantado y comenzó este 30 de abril.

Cada tarjeta estará vinculada a un estudiante inscrito en primaria pública, y será ahí donde se refleje el depósito anual.

Monto por familia y alcance del apoyo

El programa contempla un apoyo de $2,500 pesos por cada alumno inscrito en primaria, lo que permite incrementar el monto en función del número de hijos por familia.

Un hijo en primaria: 2,500 pesos anuales

Dos hijos en primaria: 5,000 pesos anuales

Tres hijos en primaria: 7,500 pesos anuales

Esto busca garantizar condiciones equitativas para hogares con más de un estudiante en este nivel educativo.

Cabe señalar que para acceder a la beca, madres, padres o tutores deberán presentar la siguiente documentación:

Del tutor:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Comprobante de domicilio (copia)

Del estudiante:

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

El programa forma parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer la permanencia escolar y reducir la deserción en educación básica, mediante apoyos directos a las familias.

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