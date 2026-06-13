Sheinbaum entrega becas para 57 mil alumnos en Colima

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares, un programa que beneficiará a 57 mil 519 estudiantes de primaria en Colima con el objetivo de garantizar su acceso al derecho a la educación.

Durante el evento, la mandataria federal destacó la importancia de impulsar políticas que promuevan la igualdad de oportunidades para niñas y niños en todo el país y reiteró su compromiso de mantener el apoyo a la educación pública.

“Las mexicanas y los mexicanos tenemos cuatro amores: amor al prójimo, amor a la familia, amor a la naturaleza y amor a la patria, amor a México”, expresó ante estudiantes, madres, padres de familia y autoridades educativas.

Impulsan becas universales para estudiantes

Sheinbaum recordó que uno de los principios de la Cuarta Transformación es que las becas sean universales para garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo.

Iniciamos ayer, viernes 12 de junio, la gira por Colima. Entregamos tarjetas del Banco del Bienestar para la beca de útiles y uniformes escolares en primarias públicas del municipio de Villa de Álvarez; supervisamos la presa derivadora para riego en Armería y culminamos el día… pic.twitter.com/4Fug49TiuH — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 13, 2026

Explicó que, después de recibir la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles, los alumnos podrán acceder a apoyos bimestrales durante la secundaria y posteriormente a la Beca Benito Juárez en el nivel medio superior.

La Presidenta añadió que estas acciones se complementan con la construcción de nuevas preparatorias y universidades públicas en distintas regiones del país.

Buscan evitar el abandono escolar

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que el propósito principal de este programa es evitar que niñas y niños abandonen la escuela por motivos económicos.

Ante las familias beneficiarias, aseguró que el Gobierno de México mantiene el compromiso de trabajar para que ningún estudiante interrumpa su formación académica por falta de recursos.

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que actualmente 67 mil 966 estudiantes en Colima reciben alguna beca federal, lo que representa una inversión superior a los 650 millones de pesos.

Con la incorporación de los 57 mil 519 alumnos que recibirán la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles en primaria, la cobertura de apoyos educativos en la entidad crecerá de manera significativa.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, destacó que al inicio de su administración entre 500 y 600 estudiantes abandonaban la primaria cada año.

Sin embargo, aseguró que programas estatales como Colibeca Uniformes, Colibeca Mochilas y Útiles, así como Colibeca para Empezar, permitieron erradicar la deserción escolar en primaria desde 2024.

La mandataria estatal agradeció la implementación de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria, y expresó su confianza en que estos apoyos también contribuyan a reducir el abandono escolar en ese nivel educativo.

Durante el acto, la estudiante María Karime Cano Flores agradeció a la Presidenta por la creación de este programa, al señalar que el apoyo le permitirá continuar con sus estudios y avanzar hacia su meta de convertirse en maestra.

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