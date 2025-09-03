Gobierno lanza Café Bienestar en apoyo a pequeños productores

El gobierno federal presentó esta mañana el programa Café Bienestar, una iniciativa de acopio que beneficia a pequeños productores, principalmente indígenas de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero, con énfasis en la región de La Montaña.

Con una inversión de 59.4 millones de pesos, se han acopiado 913.56 toneladas de café, en beneficio de 6 mil 646 productores, de los cuales 2 mil 779 participan en Sembrando Vida. Del total de beneficiarios, 44% son mujeres y 56% hombres.

“¡Miren qué bonito programa!”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la mañanera del pueblo. Subrayó que aunque en La Montaña de Guerrero la pobreza ha disminuido, sigue siendo una de las zonas más vulnerables del país, por lo que “la ganancia se va directo a sus comunidades”.

Explicó que a través de Alimentación para el Bienestar se compra café a 40 productores locales, lo que permite no solo la siembra, sino también la reinversión en sus comunidades.

El grano se procesa, transporta y comercializa en las Tiendas del Bienestar, garantizando que la utilidad permanezca en la región.

“Queremos llegar al cien por ciento de los productores de la zona, porque eso va a garantizar café saludable en las Tiendas del Bienestar y significará reducción de la pobreza y más bienestar para los cafetaleros”, señaló la mandataria.

Por su parte, la titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, destacó que en el programa participan comunidades mixes, mixtecas, nahuas, otomíes, popolacas y tlapanecas.

Albores añadió que, además de su valor económico y social, el café aporta beneficios a la salud: mejora la concentración y el rendimiento mental, protege el corazón por sus antioxidantes, contribuye al control de peso y metabolismo, y estimula el sistema nervioso, reduciendo la fatiga y mejorando el desempeño físico.

