Blindan más de 100 playas del sargazo al invertir $2,000 millones

Se busca que México se consolide como referente internacional gracias al plan anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades federales

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Con una inversión de $2,000 millones de pesos, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló este jueves que se intervendrán más de 100 playas mexicanas para combatir la llegada del sargazo al territorio mexicano por medio de la "Estrategia de Atención y Manejo de Sargazo", respetando la normativa ambiental, con intervenciones iniciales en cinco puntos costeros de Quintana Roo.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que se enfocarán en cinco de las playas más importantes, Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual, donde se aplicarán acciones como:

Captura de sargazo en el mar

Instalaciones de barreras marítimas que impidan que llegue a las playas

Recolección permanente en las costas

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles detalló que la inversión anunciada se aplicará en dos etapas. Este 2026, en la primera etapa, se aplican $768.7 millones para alcanzar una recolección diaria de 1,870 toneladas, incorporando embarcaciones y barreras de contención en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y zonas aledañas.

Para 2027, la segunda etapa elevará la capacidad a 4,000 toneladas diarias con más equipo y navíos.

México se consolidará como referente internacional

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta, Iván Chávez, afirmó que el país se consolidará como referente internacional gracias al plan anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades federales.

Destacó la unidad nacional ante el fenómeno y reafirmó el compromiso de seguir invirtiendo, reconociendo el esfuerzo diario de miles de mexicanos que mantienen limpias las costas.

¿Por qué el sargazo representa un problema para las costas mexicanas?

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) detalló que el plan se aplicará en las costas de Quintana Roo, las cuales son las más afectadas por el desplazamiento del sargazo ante las alteraciones climáticas en su circulación por África occidental, la cual modifica su ruta.

Alicia Bárcena mencionó que tanto el aumento de temperatura como el aporte de nutrientes impulsan su reproducción masiva, lo que podría impactar de manera negativa al turismo y provocar la pérdida de biodiversidad.

Cancún será sede de la Conferencia Mundial sobre sargazo

La secretaria Alicia Bárcena reveló que será Cancún la sede de la Conferencia Mundial sobre Sargazo en 2026, donde se reunirán naciones del Caribe como República Dominicana y Barbados, además de aliados como Brasil y Japón, con el fin de apoyar con embarcaciones y equipamiento para combatir este problema.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo brindado para combatir la llegada del alga y utilizarla para convertirla en productos útiles.

Recientemente, se logró obtener biogás con el respaldo de la Cofepris, mientras científicos y académicos continúan evaluando la viabilidad de más alternativas de reutilización sostenible.

En tanto, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, destacó que las labores de recolección se realizan con criterios sostenibles y buscan reutilizar el alga como recurso: mediante su reciclaje se obtendrán biofertilizantes, biocarbón y biogás, consolidando así un modelo de economía circular que aprovecha el material en lugar de desecharlo.

- Con información de Diana Valeria Leyva -