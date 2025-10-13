Cerrar X
Brasil lamenta tragedia en México y ofrece apoyo por lluvias

El Gobierno de Brasil expresó su solidaridad con México por las lluvias que dejaron 64 muertos y 65 y llamó a la comunidad internacional a tomar medidas

El Gobierno de Brasil manifestó este lunes su consternación y apoyo a México tras las lluvias torrenciales que azotaron varios estados del país, provocando 64 muertos y 65 desaparecidos, de acuerdo con cifras oficiales.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño lamentó profundamente la tragedia y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y pueblo de México, en especial a las comunidades más afectadas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

El Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cercano a su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum, subrayó que fenómenos como el ocurrido en México “son cada vez más frecuentes” debido al cambio climático.

“El desastre refuerza la necesidad de acciones urgentes y coordinadas por parte de la comunidad internacional”, indicó la Cancillería brasileña, al advertir que los eventos meteorológicos extremos se intensifican por la crisis ambiental global.

La Cancillería de Brasil recordó además que en noviembre albergará la COP30, la cumbre climática de la ONU que se celebrará en la ciudad amazónica de Belém, donde se espera avanzar en compromisos concretos para mitigar los efectos del calentamiento global.

Por ahora, el Gobierno brasileño confirmó que no hay nacionales entre las víctimas de las inundaciones en México.


