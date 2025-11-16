Cerrar X
Nacional

Brugada agradece respaldo ante condena a actos violentos en CDMX

Brugada destacó que el respaldo de los mandatarios fortalece el compromiso del gobierno con la paz, el respeto y la defensa de la libre expresión sin violencia

  16
  Noviembre
    2025

La gobernadora de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó su agradecimiento a las gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación luego de que estos emitieran un comunicado conjunto en el que condenan los actos de violencia registrados durante una reciente manifestación en la capital.

En su mensaje, Brugada destacó que el respaldo de los mandatarios fortalece el compromiso del gobierno capitalino con la paz, el respeto y la defensa de la libre expresión sin violencia.

“En la Ciudad de México trabajamos para garantizar la seguridad y la convivencia democrática, y contar con su apoyo nos impulsa a seguir adelante con unidad y firmeza por el bienestar de todas y todos”, señaló.

El pronunciamiento de los gobernadores subraya un enérgico rechazo a las agresiones y hechos de violencia ocurridos durante la protesta.

En el documento, recalcaron que la libre expresión y la protesta social son pilares esenciales de la vida democrática, pero advirtieron que ningún derecho puede ejercerse a costa de la integridad, la paz pública o la seguridad de la población.

Asimismo, rechazaron las acciones violentas al afirmar que “la violencia, la agresión y la destrucción no representan causas legítimas y atentan directamente contra los derechos de todas y todos”.

Los mandatarios recordaron las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en que el diálogo, el respeto y las vías institucionales son las herramientas adecuadas para construir acuerdos duraderos y atender las demandas sociales.

El comunicado también expresa preocupación por la posible intervención de actores políticos con intereses ajenos al bienestar común, lo que podría distorsionar las legítimas expresiones ciudadanas.

Por ello, hicieron un llamado a que todas las movilizaciones permanezcan libres de influencias que busquen desviar su propósito.

Finalmente, las gobernadoras y gobernadores refrendaron su respaldo a la presidenta en sus esfuerzos por fortalecer la paz y la seguridad en el país, y avanzar hacia “una nación justa, unida y segura para todos”.


