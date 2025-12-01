Cerrar X
Muere Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada

El Gobierno de la CDMX expresó sus condolencias a Clara Brugada por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina, y la mandataria canceló su agenda pública

  • 01
  • Diciembre
    2025

El Gobierno de la Ciudad de México expresó este lunes su más sentido pésame a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, tras el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos.

Mediante un mensaje oficial, la administración capitalina manifestó su solidaridad con la mandataria y su familia, resaltando el acompañamiento institucional en este momento de duelo.

La autoridad capitalina deseó que la familia encuentre fortaleza y serenidad ante la pérdida, subrayando el respeto y reconocimiento hacia la memoria de Margarita Molina Ríos. Hasta el momento, no se ha revelado la causa del deceso.

A través de un posteo en X, el gobierno capitalino reiteró su apoyo a Brugada Molina y a sus seres queridos.

“El gobierno de la Ciudad de México expresa su más sentido pésame a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos… deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz”, señaló la Jefatura de Gobierno.

Sheinbaum expresa solidaridad

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en sus redes sociales para lamentar el fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

En su mensaje, Sheinbaum expresó su cariño y solidaridad hacia Brugada, así como hacia sus familiares y amigos, en este momento de profunda tristeza.

¿Quién era Margarita Molina Ríos?

Margarita Molina Ríos formó parte del matrimonio que integró junto con Roberto Brugada, con quien tuvo tres hijos: Roberto, María de Lourdes y Clara Marina, la actual jefa de Gobierno.

Brugada Molina nació en 1963 en el entonces Distrito Federal. Vivió su infancia en la alcaldía Benito Juárez y, tras la muerte de su padre, se mudó con su familia a Chiapas, donde permaneció junto a su madre mientras sus hermanos regresaban a la capital.

Con el tiempo, Clara Brugada volvió al Distrito Federal para continuar sus estudios y, hacia 1985, se instaló en San Miguel Teotongo, desde donde inició su activismo social.

“Mi mamá, mi tesoro más grande”: Brugada

En diversas ocasiones, Clara Brugada ha expresado la profunda admiración y cariño que sentía por su madre.

En mayo de 2024 compartió:“Mi mamá era mi tesoro más grande… Su apoyo fue incondicional cuando le compartí mi sueño de ser jefa de Gobierno. Siempre me alentó para alcanzar mis metas”.

Brugada cancela actividades públicas

Ante la pérdida, la jefa de Gobierno suspendió su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025, donde tenía programado un diálogo con la escritora Sabina Berman.

El encuentro abordaría el tema del ejercicio del poder desde una perspectiva feminista, enfocado en un liderazgo centrado en la vida.

 


Comentarios

