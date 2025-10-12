Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T115624_264_563cdaf6d2
Nacional

Clara Brugada brinda primer informe como jefa de Gobierno de CDMX

En este informe se contó con la presencia de representantes de organismos autónomos, así como de funcionarios federales, estatales y locales

  • 12
  • Octubre
    2025

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rindió su primer informe tras concluir su primer año de administración.

Fue en el Congreso de la Ciudad de México donde Brugada inició la jornada con una ceremonia prehispánica, acompañada de diversos funcionarios, entre los que se destaca el secretario de Trabajo y Previsión social, Marath Baruch Bolaños López, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

G3ErgSnWEAAtkxn.jpg

Durante su participación, la jefa de Gobierno enfatizó que no existen diferencias entre los gobiernos frente al proyecto político que encabeza la mandataria federal.

En materia de seguridad, Brugada informó que se presentó una reducción de 48% de los homicidios en comparación al 2024. También por lo que felicitó a la fiscal Bertha Alcalde Luján y a su equipo por la disminución de feminicidios en la ciudad.

“Hay menos feminicidios, pero más feminicidas detenidos y judicializados”, afirmó la mandataria.

La jefa de Gobierno reafirmó su compromiso con los afectados por la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, la cual, provocó la pérdida de vidas humanas y dejó secuelas entre la población afectada.

También expresó su compromiso para aprehender a los responsables del asesinato de sus colaboradores Ximena Guzmán y José Muñoz.

Destacó la inversión de aproximadamente 900 millones de pesos para atender a los que no tienen vivienda y atender los diversos problemas urbanos, sin endeudar a la ciudad.

También dio a conocer el "Plan maestro del metro" el cual incluirá la renovación de la línea 3, el mantenimiento de la línea A, así como la finalización de la línea 12. Por su parte, el Tren Ajolote beneficiará a 200,000 personas que se trasladen de Xochimilco a Taxqueña.

Además, informó que se destinaron 1,500 millones de pesos en la adquisición de maquinaria y equipo estratégico para la recuperación de la ciudad.

Asimismo, agregó que se llevó a cabo la creación del "Gabinete de búsqueda de personas".

“Una familia buscadora no tiene que ir a la Secretaria de Gobierno y luego ir a la Fiscalía y también ir a la policía, un solo lugar donde están tres instituciones coordinándose para enfrentar este terrible delito." aseguró.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

clara_brugada_sheinbaum_34501c0619
Confirma Sheinbaum que no asistirá al informe de Clara Brugada
boluarte_ratifica_que_2024_se_impulsara_la_economia_en_peru_03936693f4
Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T123749_462_faa5b8d5c9
Entrega gobernador 16 unidades para ruta 224 Cometas
publicidad

Últimas Noticias

crimen_edomex_9894432c37
Hallan cuatro cuerpos dentro de camioneta en Edomex
trump_firma_gaza_7635857fc8
Declara Trump oficialmente el fin de la guerra en Gaza
Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_11_21_PM_73d1e0ff70
Crean estetoscopio que detecta con IA el daño cardíaco
publicidad

Más Vistas

G28_E_Pd_XQAA_Ueig_aa66b6e69d
Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
G3_BIYW_6_WUAA_6u_IC_fb6b8d3fc5
México cae 2-0 ante Argentina y está eliminado del Mundial Sub 20
publicidad
×