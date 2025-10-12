Clara Brugada brinda primer informe como jefa de Gobierno de CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rindió su primer informe tras concluir su primer año de administración.

Fue en el Congreso de la Ciudad de México donde Brugada inició la jornada con una ceremonia prehispánica, acompañada de diversos funcionarios, entre los que se destaca el secretario de Trabajo y Previsión social, Marath Baruch Bolaños López, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su participación, la jefa de Gobierno enfatizó que no existen diferencias entre los gobiernos frente al proyecto político que encabeza la mandataria federal.

En materia de seguridad, Brugada informó que se presentó una reducción de 48% de los homicidios en comparación al 2024. También por lo que felicitó a la fiscal Bertha Alcalde Luján y a su equipo por la disminución de feminicidios en la ciudad.

“Hay menos feminicidios, pero más feminicidas detenidos y judicializados”, afirmó la mandataria.

La jefa de Gobierno reafirmó su compromiso con los afectados por la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, la cual, provocó la pérdida de vidas humanas y dejó secuelas entre la población afectada.

También expresó su compromiso para aprehender a los responsables del asesinato de sus colaboradores Ximena Guzmán y José Muñoz.

Destacó la inversión de aproximadamente 900 millones de pesos para atender a los que no tienen vivienda y atender los diversos problemas urbanos, sin endeudar a la ciudad.

También dio a conocer el "Plan maestro del metro" el cual incluirá la renovación de la línea 3, el mantenimiento de la línea A, así como la finalización de la línea 12. Por su parte, el Tren Ajolote beneficiará a 200,000 personas que se trasladen de Xochimilco a Taxqueña.

Además, informó que se destinaron 1,500 millones de pesos en la adquisición de maquinaria y equipo estratégico para la recuperación de la ciudad.

Asimismo, agregó que se llevó a cabo la creación del "Gabinete de búsqueda de personas".

“Una familia buscadora no tiene que ir a la Secretaria de Gobierno y luego ir a la Fiscalía y también ir a la policía, un solo lugar donde están tres instituciones coordinándose para enfrentar este terrible delito." aseguró.

