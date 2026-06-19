La mandataria señaló que el tema forma parte de una conversación pendiente y adelantó que también dialogarán sobre otros asuntos de la relación bilateral

Inicio / Nacional / Buscará CSP reconocimiento a indígenas en reunión con Felipe VI

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que uno de los temas centrales de la reunión que sostendrá con el rey Felipe VI de España será el reconocimiento histórico a los pueblos indígenas y los agravios cometidos durante la Conquista.

El encuentro está previsto para el próximo 25 de junio en la Ciudad de México, aprovechando la visita del monarca español al país con motivo del Mundial.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que considera importante abrir un diálogo directo con el jefe del Estado español sobre un tema que México ha colocado en distintas ocasiones en la agenda bilateral.

“Voy a comentar con él el tema de lo que significa para México el reconocimiento de los pueblos indígenas y lo que significa para México reconocer los abusos de la conquista”, expresó.

Recordó que Felipe VI ya se ha pronunciado anteriormente sobre este asunto, aunque señaló que desconoce si durante su próxima visita realizará algún posicionamiento adicional.

“Él ya hizo una declaración, no conozco si va a ser una declaración particular sobre el tema, pero va a ser uno de los temas que hablemos”, comentó.

Subrayó que el reconocimiento de los pueblos originarios y la revisión histórica de los hechos ocurridos durante la Conquista siguen siendo temas relevantes para México, independientemente de la buena relación diplomática que existe actualmente con España.

La visita estará ligada al Mundial 2026

Explicó que la estancia del rey de España será breve, ya que su principal actividad será asistir al encuentro entre las selecciones de España y Uruguay en Zapopan, Jalisco, dentro de las actividades del Mundial 2026.

Sin embargo, consideró que la presencia del monarca en territorio mexicano representa una oportunidad para sostener una conversación sobre distintos temas de interés común.

“Ya que viene a México, es pertinente recibirlo y tener una conversación, no solamente de este tema, sino de otros temas también, pero particularmente sobre este tema que ha sido muy importante en la relación de ambos países”, señaló.

Además, insistió en que las diferencias surgidas en torno al debate sobre la Conquista y el reconocimiento histórico no han afectado los vínculos entre ambas naciones.