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Tamaulipas

Américo Villarreal buscará acciones legales por difamaciones

El objetivo es una disculpa pública y la difusión de la información correcta en los mismos espacios donde se emitieron los señalamientos.

  • 15
  • Junio
    2026

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció que su equipo jurídico se encuentra analizando las leyes estadounidenses para emprender acciones legales contra medios de comunicación extranjeros que han difundido información que calificó como "propaganda disfrazada de noticias" y "notas pagadas" en su contra.

El mandatario estatal señaló que, a pesar de haber proporcionado información oficial que desmiente las acusaciones publicadas, los medios optaron por ignorar los datos verídicos y seguir adelante con una narrativa preestablecida.

"Se analiza y se piensa que es una nota prepagada; pase lo que pase, ya la tenían programada para salir", afirmó el Gobernador.

Ante esta situación, Villarreal Anaya subrayó que buscará que estas publicaciones tengan consecuencias legales. El objetivo es exigir una reparación del daño que, al menos, incluya una disculpa pública y la difusión de la información correcta en los mismos espacios donde se emitieron los señalamientos.

El Gobernador enfatizó que la veracidad de su postura está respaldada por información oficial proveniente de autoridades de la Embajada de Estados Unidos, instituciones de seguridad interior y el propio canciller de México, quienes —según indicó— también han desestimado la veracidad de dichas noticias.

Con estas medidas, el mandatario busca sentar un precedente contra lo que considera un ejercicio periodístico tendencioso que busca dañar su imagen pública mediante información falsa.


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