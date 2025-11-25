Cae 54% el robo a transportistas en siete años, afirma gobierno

El gobierno federal aseguró que se ha reducido en 54% el promedio diario de robo a transportista con violencia en los últimos siete años.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 se registraba un promedio diario de 30.3 robos a transportistas.

Para 2025, con corte a octubre, la cifra disminuyó a 14 incidentes diarios, lo que refleja una tendencia a la baja sostenida en el periodo señalado.

El gabinete de Seguridad detalló que este descenso también se ha visto reflejado durante el primer año del gobierno de Sheinbaum. En ese lapso, el promedio diario pasó de 18.3 a 14.0 robos, lo que atribuyeron al fortalecimiento de las operaciones de vigilancia y patrullaje.

Actualmente, la Guardia Nacional implementa la Estrategia Balam en carreteras nacionales y el operación Cero Robos en las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y Mazatlán-Culiacán.

El gabinete de Seguridad afirmó que se mantendrá el reforzamiento operativo y la presencia de la Guardia Nacional en carreteras, con la expectativa de continuar reduciendo los delitos en el sector durante los próximos meses.

