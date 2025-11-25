Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_25_at_8_22_26_PM_21a9a86c16
Nacional

Cae 54% el robo a transportistas en siete años, afirma gobierno

De acuerdo con cifras de la SESNSP, en 2018 se registraba un promedio diario de 30.3 robos y en 2025 con corte a octubre, la cifra disminuyó a 14 incidentes

  • 25
  • Noviembre
    2025

El gobierno federal aseguró que se ha reducido en 54% el promedio diario de robo a transportista con violencia en los últimos siete años.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 se registraba un promedio diario de 30.3 robos a transportistas.

Para 2025, con corte a octubre, la cifra disminuyó a 14 incidentes diarios, lo que refleja una tendencia a la baja sostenida en el periodo señalado.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 8.22.26 PM.jpeg

El gabinete de Seguridad detalló que este descenso también se ha visto reflejado durante el primer año del gobierno de Sheinbaum. En ese lapso, el promedio diario pasó de 18.3 a 14.0 robos, lo que atribuyeron al fortalecimiento de las operaciones de vigilancia y patrullaje.

Actualmente, la Guardia Nacional implementa la Estrategia Balam en carreteras nacionales y el operación Cero Robos en las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y Mazatlán-Culiacán.

El gabinete de Seguridad afirmó que se mantendrá el reforzamiento operativo y la presencia de la Guardia Nacional en carreteras, con la expectativa de continuar reduciendo los delitos en el sector durante los próximos meses.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

hong_kong_13_muertos_3bfaffd4ec
Mueren 13 en incendio de edificios en Hong Kong
EH_DOS_FOTOS_1_8991fc7800
Pide Sheinbaum respeto a elecciones en Honduras tras reunión
supercomputadora_sheinbaum_b2242091c3
Presentan 'Coatlicue', la supercomputadora más poderosa
publicidad

Últimas Noticias

hong_kong_13_muertos_3bfaffd4ec
Mueren 13 en incendio de edificios en Hong Kong
lluvias_nuevo_laredo_25cf64049f
Fuerte lluvia en Nuevo Laredo deja calles inundadas
EH_DOS_FOTOS_1_8991fc7800
Pide Sheinbaum respeto a elecciones en Honduras tras reunión
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×