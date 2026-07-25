Cae 'Comandante Levi', exjefe policiaco de Veracruz

Con base en las indagatorias, al 'Comandante Levi' se le relaciona con el homicidio de dos personas registrado en enero de 2023

Autoridades detuvieron este sábado a Levi "N", alias "El Comandante Levi", identificado como objetivo prioritario tras ser señalado como presunto responsable de delitos como homicidio doloso calificado y extorsión en Veracruz.

Su captura se dio en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz y autoridades del Gobierno de Jalisco, llevaron a cabo la aprehensión del exjefe de la policía de Veracruz.

En Zapopan, Jalisco, elementos de @SSPCMexico y @SSC_CDMX, en coordinación con @FGE_Veracruz y autoridades de @GobiernoJalisco, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Levi “N”, objetivo prioritario requerido por los delitos de homicidio doloso calificado y extorsión.



De… pic.twitter.com/lDKiqnOyMA — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 25, 2026

Con base en las indagatorias, el "Comandante Levi" se le relaciona con el homicidio de dos personas registrado en 2023, quienes fueron detenidas y trasladadas a la comandancia de la Policía Municipal de Atoyac.

Levi "N", entonces mando policial, presuntamente ordenó que no fueran puestas a disposición de las autoridades ministeriales, por lo que permitió que fueran sustraídas de sus instalaciones. Días después fueron encontradas sin vida, según detalla la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Tras su captura, fue trasladado hacia las instalaciones de la Ciudad de México para ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Caen seis presuntos extorsionadores en Morelos: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer este sábado la captura de seis presuntos delincuentes en el Estado de Morelos.

En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad, se efectuaron tres órdenes de cateo en los municipios de Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla.