Cae 'M4', operador del CJNG, junto a nueve personas en Nayarit

José Guadalupe Ahumada Villegas, alias 'M4', identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit y Tlaxcala, fue detenido tras operativo

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Un operativo coordinado entre fuerzas federales dejó como resultado la detención de José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “M4”, señalado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de otras nueve personas presuntamente vinculadas con actividades criminales en Nayarit.

Dicha captura ocurrió durante una serie de cateos ejecutados de manera simultánea en los municipios de Tepic y Xalisco, luego de trabajos de inteligencia que permitieron identificar varios inmuebles utilizados por integrantes de un grupo delictivo.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las acciones se llevaron a cabo tras obtener órdenes de cateo emitidas por un juez de control.

Los operativos fueron ejecutados por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes ingresaron de manera simultánea a siete propiedades ubicadas en distintos puntos de ambos municipios.

Las autoridades señalaron que las investigaciones previas permitieron ubicar los inmuebles utilizados presuntamente para actividades relacionadas con la operación del grupo criminal.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1 @SEMAR_mx, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia ejecutaron 7 cateos en Nayarit, donde fueron detenidas 10 personas vinculadas a una célula del CJNG que operaba en Nayarit,… pic.twitter.com/4DJW2otNCc — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 20, 2026

Según la información oficial, José Guadalupe Ahumada Villegas era considerado coordinador de actividades criminales del CJNG en los estados de Nayarit y Tlaxcala.

Junto con él fueron detenidas otras nueve personas que, de acuerdo con las autoridades, estarían relacionadas con delitos como homicidio, secuestro, extorsión y delitos contra la salud.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de los demás capturados.

Aseguran armas, vehículos y celulares

Durante los cateos, las fuerzas federales aseguraron tres armas largas, tres vehículos y diversos teléfonos celulares que serán incorporados a las investigaciones.

Asimismo, los inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para continuar con las diligencias correspondientes.

El Gabinete de Seguridad informó que la operación representa una afectación operativa y logística para la estructura criminal, además de que los bienes asegurados alcanzan un valor estimado de cuatro millones de pesos.

Por su parte, las autoridades federales señalaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades atribuidas a los detenidos y posibles vínculos con otros integrantes de la organización criminal.