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Nacional

Cae 'El 24' junto a 10 presuntos delincuentes en Sinaloa

La afectación económica a la delincuencia organizada por todo lo decomisado en los operativos desplegados asciende a $110 millones de pesos

  • 15
  • Junio
    2026

Autoridades federales dieron a conocer que al menos 11 presuntos integrantes del crimen organizado fueron detenidos tras efectuar diversos operativos en distintos puntos del estado de Sinaloa, incluido Iván "N", alias "El 24".

El Gabinete de Seguridad dio a conocer la captura de estos supuestos delincuentes identificados como generadores de violencia para asegurar armamento.

La aprehensión de este presunto criminal ocurrió durante los operativos desplegados en Culiacán y Mocorito, donde fue detenido junto a cuatro personas más. A ellos les aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y artefactos explosivos improvisados.

¿Qué decomisaron en el resto de los operativos en Sinaloa?

Por otra parte, autoridades aseguraron un arma larga, 46 cargadores y 3,001 cartuchos en el municipio de Concordia.

Mientras que en El Rosario, cuatro personas fueron detenidas en posesión de un fusil Barrett, 11 armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos, cinco chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

Entre los detenidos se encontraba una persona de nacionalidad extranjera y un menor de edad.

En Mazatlán se llevaron a cabo dos operativos. El primero ocurrió en el poblado La Noria, durante recorridos terrestres, se aseguraron 951 cartuchos, cinco cargadores y una cuatrimoto. Mientras que en La Amole, se detuvo a tres personas con seis armas de fuego, 29 cargadores, 1,280 cartuchos, tres chalecos tácticos y tres placas balísticas.

En Escuinapa se localizó un bulto que contenía cinco armas largas, 29 cargadores, 590 cartuchos, tres chalecos tácticos y cinco culatas para arma larga.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 110 millones de pesos.

En estos operativos participaron elementos de a Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Desmantelan narcolaboratorio y aseguran fentanilo en Jalisco

El Gabinete de Seguridad de México informó sobre el desmantelamiento de un laboratorio utilizado para la elaboración de metanfetaminas en el municipio de Zapopan, Jalisco, como resultado de trabajos de investigación y una acción coordinada entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Aquí te presentamos la nota completa: Desmantelan narcolaboratorio y aseguran fentanilo en Jalisco

 

 

 


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