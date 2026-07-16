Cae socio de Ruffo por caso de huachicol fiscal

Ricardo Thompson Navarro, socio y uno de los principales accionistas de la empresa Ingemar, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), por su presunta participación en una red dedicada al tráfico ilegal de combustible de Estados Unidos hacia México.

Detención se realizó en Ensenada

La captura se realizó en la colonia Playitas, en el municipio de Ensenada, Baja California. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Thompson Navarro fue asegurado alrededor de las 14:08 horas cuando transitaba sobre la carretera Transpeninsular y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Tijuana, donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

Las autoridades federales informaron que el empresario contaba con una orden de aprehensión por los presuntos delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos, derivados de una investigación sobre una red dedicada al contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal.

Relacionan el caso con Ingemar

La detención ocurrió horas después del arresto del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien también es investigado por este caso y fue presentado ante la representación de la FGR en Tijuana. Ambos son señalados por su presunta relación con Ingemar, empresa que forma parte de las indagatorias por el presunto ingreso ilegal de combustibles al país.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República únicamente confirmó las detenciones mediante un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, sin ofrecer mayores detalles sobre las imputaciones ni el avance de las investigaciones.