Su captura ocurre en el marco de las investigaciones por el presunto desvío de $2 mil 950 millones de pesos mediante una red de empresas fantasma

Inicio / Nacional / Cae en Cancún cuñado de Inés Gómez Mont, acusado de fraude

Autoridades federales detuvieron en Cancún, Quintana Roo, al empresario y abogado Alejandro Mario Álvarez Puga, identificado como hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de la conductora de televisión Inés Gómez Mont.

La captura fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial alrededor de las 21:26 horas sobre el Bulevar Kukulcán, en la zona hotelera de Cancún, de acuerdo con registros oficiales.

Tras su arresto, el empresario fue trasladado para quedar a disposición de un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.

Aunque las autoridades no han detallado formalmente los cargos que enfrenta, Alejandro Álvarez Puga es señalado dentro de las investigaciones relacionadas con una presunta red de empresas fantasma utilizada para triangular recursos públicos.

Las indagatorias apuntan a un esquema que habría permitido desviar aproximadamente $2 mil 950 millones de pesos provenientes de contratos federales, recursos que posteriormente habrían sido movilizados mediante operaciones financieras y empresariales.

Para los investigadores, Alejandro Álvarez Puga era uno de los presuntos integrantes de la estructura que aún permanecía en libertad.

El origen del caso

El expediente se remonta a septiembre de 2021, cuando un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra diez personas, entre ellas exfuncionarios federales y empresarios, por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según las investigaciones, los recursos habrían sido desviados mediante una compleja red financiera integrada por empresas vinculadas al entorno de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont.

Las autoridades sostienen que se realizaron más de 1,400 operaciones bancarias para presuntamente triangular y ocultar el destino final de los recursos.

Bajo la lupa por presuntas operaciones fiscales

Mucho antes de que el caso alcanzara notoriedad pública, los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga construyeron una firma especializada en asesoría fiscal, outsourcing y estrategias corporativas.

Sin embargo, con el paso de los años, las autoridades fiscales comenzaron a investigar presuntas irregularidades relacionadas con esquemas de subcontratación y operaciones de facturación simulada.

Estas indagatorias derivaron en diversas investigaciones que actualmente continúan abiertas.

Mientras su hermano Víctor Manuel Álvarez Puga permanece detenido en Miami, Estados Unidos, las autoridades mexicanas continúan integrando expedientes relacionados con el presunto desvío de recursos públicos y el uso de estructuras empresariales para ocultar operaciones financieras.

Por ahora, será un juez federal quien determine la situación jurídica del empresario conforme avancen las diligencias y audiencias correspondientes.