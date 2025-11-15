Cerrar X
Nacional

Cae en Iztapalapa 'El Kiko', líder de célula delictiva

En un operativo conjunto, autoridades federales y capitalinas detuvieron a Brandon “N”, señalado como líder de la célula delictiva 'Los Malportados'

  • 15
  • Noviembre
    2025

En un operativo conjunto, autoridades federales y capitalinas detuvieron a Brandon “N”, alias El Kiko, señalado como líder de la célula delictiva “Los Malportados” y/o Cártel Nuevo Imperio.

La captura ocurrió en calles de la colonia Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa, donde elementos de la SSPC, Sedena, Marina, FGR, Guardia Nacional, la SSC y la FGJ de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión por homicidio calificado.

La detención se logró tras labores de inteligencia que ubicaron al presunto responsable de una agresión armada registrada en agosto de 2024, en la que una mujer perdió la vida.

Según las investigaciones, Suárez Aguilar, de 27 años, encabezaba una organización dedicada a la venta y distribución de droga, homicidios, extorsiones, despojo, secuestro y robo con presencia en la capital, así como en los estados de México, Morelos y Guerrero.

Las autoridades detallaron que El Kiko está relacionado con al menos cinco carpetas de investigación: una en 2023 por narcomenudeo y asociación delictuosa; otra en 2024 por feminicidio; y tres más en 2025 por extorsión, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego.


Comentarios

