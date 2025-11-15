Cae en Iztapalapa 'El Kiko', líder de célula delictiva

En un operativo conjunto, autoridades federales y capitalinas detuvieron a Brandon “N”, alias El Kiko, señalado como líder de la célula delictiva “Los Malportados” y/o Cártel Nuevo Imperio.

La captura ocurrió en calles de la colonia Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa, donde elementos de la SSPC, Sedena, Marina, FGR, Guardia Nacional, la SSC y la FGJ de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Resultado de los trabajos coordinados para detener a generadores de violencia en nuestra Ciudad, compañeros de @SSC_CDMX y elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @FiscaliaCDMX, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Brandon "N" por… pic.twitter.com/E9XW2vfFY1 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 15, 2025

La detención se logró tras labores de inteligencia que ubicaron al presunto responsable de una agresión armada registrada en agosto de 2024, en la que una mujer perdió la vida.

Según las investigaciones, Suárez Aguilar, de 27 años, encabezaba una organización dedicada a la venta y distribución de droga, homicidios, extorsiones, despojo, secuestro y robo con presencia en la capital, así como en los estados de México, Morelos y Guerrero.

Las autoridades detallaron que El Kiko está relacionado con al menos cinco carpetas de investigación: una en 2023 por narcomenudeo y asociación delictuosa; otra en 2024 por feminicidio; y tres más en 2025 por extorsión, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego.

