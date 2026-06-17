Según las autoridades, es señalado como presunto responsable de coordinar el trasiego de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína hacia los Estados Unidos

Inicio / Nacional / Cae 'Valdo', presunto miembro del crimen organizado en Colima

Autoridades detuvieron este miércoles a Valdemar "N", alias "Valdo", identificado como presunto integrante de una organización criminal y generador de violencia en el estado de Colima.

Detenido junto a dos presuntos delincuentes con operaciones en México y EUA

De acuerdo con la Mesa de Coordinación Estatal, este hombre fue detenido junto a dos personas más, quienes fueron identificadas como Ramón “N” y Cristina “N” en el municipio de Ixtlahuacán.

Esta aprehensión se derivó de los trabajos coordinados entre la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima (SSPC), Fiscalía General del Estado (FGE) e Interpol, quienes lograron la detención del presunto integrante del crimen organizado, considerado como presunto responsable de diversos delitos relacionados con homicidio y tráfico de drogas.

'Valdo' señalado como presunto responsable de tráfico de drogas y homicidios

Según las autoridades, “Valdo” es señalado como presunto responsable de coordinar el trasiego de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína hacia los Estados Unidos, por lo que contaban con una orden de extradición.

Investigaciones señalan que este hombre contaba con una posición relevante dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que abandonó para incorporarse a las filas de otro grupo delincuencial.

Además, fue identificado como actor intelectual de múltiples homicidios cometidos tanto en México como en Estados Unidos.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Cae 'El 24' junto a 10 presuntos delincuentes en Sinaloa

Autoridades federales dieron a conocer que al menos 11 presuntos integrantes del crimen organizado fueron detenidos tras efectuar diversos operativos en distintos puntos del estado de Sinaloa, incluido Iván "N", alias "El 24".

El Gabinete de Seguridad dio a conocer la captura de estos supuestos delincuentes identificados como generadores de violencia para asegurar armamento.