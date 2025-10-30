Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_99_6715b55823
Nacional

Cae ex policía asociado como presunto líder criminal de Tabasco

Este hombre es vinculado con un grupo delictivo dedicado a diversos delitos como la extorsión de comerciantes, secuestro y tráfico de droga

  • 30
  • Octubre
    2025

Como resultado de un operativo conjunto desplegado en el estado de Chiapas, se detuvo a un hombre identificado como Leonardo "N", presunto líder regional de un grupo delictivo y ex policía en Tabasco.

De acuerdo con las líneas de investigación, se obtuvieron diversos datos que señalaron el vinculo del ex funcionario público con un grupo criminal.

Mediante recorridos de seguridad en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, los efectivos detuvieron a Leonardo "N", al ser vinculado con una célula delictiva dedicada a la extorsión de comerciantes, secuestro, distribución y venta de droga. 

El hombre de 55 años, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. 

En estas acciones para desarticular a grupos criminales en México participaron elementos de a Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, GUardia Nacional, en coordinación con las Secretarías de Seguridad y Fiscalías de los estados de Tabasco y Chiapas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T171129_102_daf5459d9f
Asegura Ejército Mexicano armamento en Tamaulipas
EH_CONTEXTO_c51d3dbe48
Vinculan a proceso a estudiante de la UTC por acoso sexual
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T130811_111_25c06bbaf7
Rescatan a 27 menores de embarcación con dirección a Sinaloa
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T104000_452_2238bada7d
El mes más bajo en lo que va del 2025: Secretaría de Seguridad
onu_eua_ataque_2142aec4fd
Ataques de Estados Unidos en el Caribe son ilegales: ONU
eua_bombardear_venezuela_ebd382fdd4
Reportan que EUA atacará instalaciones militares en Venezuela
publicidad

Más Vistas

escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×