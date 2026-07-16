Cae 'Ocra', presunto líder huachicolero en Estado de México

Autoridades también lo vinculan con extorsiones, narcomenudeo, homicidios y préstamos bajo el esquema conocido como 'gota a gota'

David "N", alias “Ocra”, identificado por las autoridades como el principal líder huachicolero del Estado de México y presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Contra Vargas Rivera existía una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado y presuntamente formaba parte de una organización con operaciones en Zumpango, Tecámac y Ecatepec, municipios donde estaría relacionado con la extracción y comercialización ilegal de combustible.

Las autoridades también lo vinculan con extorsiones, narcomenudeo, homicidios y préstamos bajo el esquema conocido como “gota a gota”, caracterizado por cobros diarios y amenazas contra quienes no pueden pagar.

La captura de “Ocra”, considerado un objetivo prioritario de primer nivel, la realizaron la Secretaría de Marina, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Fuerza de Tarea Marina, el Grupo de Operaciones Especiales y la Policía Metropolitana de Ecatepec.