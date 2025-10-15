Cerrar X
Cae segundo implicado en homicidio de abogado David Cohen

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Donovan N

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Donovan N, identificado como el segundo implicado en la ejecución del abogado David Cohen, ocurrida el pasado 13 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc.

A través de trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento en coordinación con los operadores del C2 Centro, se logró identificar la ruta utilizada por el sujeto para escapar.

Donovan N fue trasladado a la fiscalía capitalina, donde se definirá su situación jurídica.

El abogado fue atacado a tiros en las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, en las inmediaciones de la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard.

De acuerdo con los reportes, el presunto culpable se acercó a la víctima y le disparó a corta distancia.

Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que transitaba por la zona intervino de inmediato y repelió la agresión, logrando la detención del atacante, quien fue puesto bajo custodia policial y trasladado a un hospital.

Videos difundidos en redes sociales muestran las escaleras manchadas de sangre mientras personal de Protección Civil atendía al abogado.

En una de las grabaciones se escucha a un testigo señalar: “Es un abogado. Trae traje”, mientras la víctima se encontraba herida.

La zona fue acordonada por las autoridades, quienes aseguraron la motocicleta y el arma de fuego utilizada en el ataque.

 


