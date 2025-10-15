Cae segundo implicado en homicidio de abogado David Cohen
El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Donovan N
El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Donovan N, identificado como el segundo implicado en la ejecución del abogado David Cohen, ocurrida el pasado 13 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc.
A través de trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento en coordinación con los operadores del C2 Centro, se logró identificar la ruta utilizada por el sujeto para escapar.
#InformaciónImportante | Esta tarde, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Donovan "N", identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en @AlcCuauhtemocMx.— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 15, 2025
Esta detención es resultado de los trabajos de investigación,… pic.twitter.com/dov2nV1Fnt
Donovan N fue trasladado a la fiscalía capitalina, donde se definirá su situación jurídica.
El abogado fue atacado a tiros en las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, en las inmediaciones de la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard.
De acuerdo con los reportes, el presunto culpable se acercó a la víctima y le disparó a corta distancia.
Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que transitaba por la zona intervino de inmediato y repelió la agresión, logrando la detención del atacante, quien fue puesto bajo custodia policial y trasladado a un hospital.
Videos difundidos en redes sociales muestran las escaleras manchadas de sangre mientras personal de Protección Civil atendía al abogado.
En una de las grabaciones se escucha a un testigo señalar: “Es un abogado. Trae traje”, mientras la víctima se encontraba herida.
La zona fue acordonada por las autoridades, quienes aseguraron la motocicleta y el arma de fuego utilizada en el ataque.
