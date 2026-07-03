Informó que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026, fueron detenidas 1,300 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de armas

Inicio / Nacional / Caen 1,300 por Estrategia de Seguridad en Michoacán: Harfuch

El Gobierno de México presentó este viernes los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en Michoacán y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia enfocada en combatir la extorsión, debilitar a los grupos criminales y reforzar la presencia de las fuerzas federales en la entidad.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026 fueron detenidas 1,300 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 1,400 armas de fuego, más de 215,000 cartuchos, 6,600 cargadores y más de 35 toneladas de droga.

"La seguridad de Michoacán ha sido una prioridad para el Gobierno de México", afirmó.

Cuatro ejes para combatir la violencia

Harfuch explicó que la estrategia implementada por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum se basa en cuatro líneas de acción.

Incrementar la presencia territorial de las fuerzas de seguridad, Fortalecer la inteligencia e investigación para detener generadores de violencia y extorsionadores, Mejorar la coordinación con el gobierno estatal y la Fiscalía de Michoacán. Brindar protección directa a los sectores productivos.

Señaló que las acciones se concentran especialmente en proteger a productores de aguacate, limón, mezcal, madera, resina, comerciantes y empresarios, quienes han sido blanco constante de grupos delictivos.

Desmantelan laboratorios y afectan finanzas del crimen

Como parte de los resultados, el Ejército y la Marina destruyeron 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetaminas.

De acuerdo con Harfuch, estos operativos reducen la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales.

"Estos resultados representan una afectación directa a la capacidad operativa, logística y financiera de los grupos criminales que operan en la entidad, lo que significa menos capacidad para extorsionar, agredir, reclutar jóvenes, controlar territorios o afectar la vida productiva de Michoacán", destacó.

Entre las acciones recientes, Harfuch informó la captura en Morelia de Ernesto Rafael "N", alias "Sierra Uno", identificado como objetivo prioritario por su presunta participación en extorsiones, homicidios, secuestros y otros delitos de alto impacto.

Explicó que el detenido contaba con una orden de aprehensión y había logrado escapar en dos operativos anteriores. También se le investiga por el homicidio de un productor mezcalero.

En el mismo operativo fue detenido su hermano, Alfredo "N", presunto integrante de la misma organización criminal y relacionado con extorsión, homicidio, secuestro y narcomenudeo.

Durante los cateos se aseguraron armas largas, armas cortas, metanfetamina y un vehículo.

En Uruapan también fue detenido Óscar "N", identificado como jefe operativo del grupo criminal Caballeros Templarios, a quien le aseguraron armas y diversas dosis de droga.

Golpes contra la extorsión

Harfuch destacó que el combate a la extorsión se mantiene como una de las principales prioridades del Gobierno federal.

En las últimas semanas, mediante cuatro operativos distintos, fueron detenidas seis personas presuntamente dedicadas a extorsionar a productores de los sectores maderero, resinero y aguacatero.

Entre los casos mencionó la captura en Morelia de Norma "N" y Cardajudit "N", con quienes se evitó una extorsión y se recuperaron 300 mil pesos en efectivo.

También fue detenido José Guadalupe "N" en Los Reyes de Salgado, presuntamente vinculado con una organización criminal dedicada a la extorsión, mientras que en Morelia fue cumplimentada una orden de aprehensión contra Freddy "N", investigado por amenazas y extorsiones contra productores de Villa Madero.

En Uruapan, dos presuntos extorsionadores más fueron capturados y les aseguraron aproximadamente $200,000 pesos obtenidos, presuntamente, mediante ese delito.

Informó además que la Secretaría de Marina fortaleció la vigilancia en el puerto de Lázaro Cárdenas, considerado un punto estratégico para frenar el tráfico de drogas.

Durante la inspección de un contenedor a bordo de un buque fueron asegurados 137 kilogramos de cocaína, equipos de comunicación satelital y dispositivos de localización marítima.

A ello se suman las más de 70 toneladas de droga aseguradas en altamar por la Marina en distintos operativos.

Por otra parte, comunicó que únicamente durante el último mes se realizaron 16 operativos relevantes en Michoacán, en los que fueron asegurados 246 artefactos explosivos, ametralladoras, 39 armas largas y 17,000 cartuchos.

No obstante, reconoció que los resultados no significan que el problema esté resuelto.

"Estos resultados no significan que la tarea esté terminada ni que hayan dejado de cometerse delitos. La instrucción de la presidenta es redoblar esfuerzos; combatir la extorsión en Michoacán es una prioridad", afirmó.

Finalmente, aseguró que el Gabinete de Seguridad mantendrá presencia permanente en la entidad, fortalecerá las labores de inteligencia y continuará promoviendo las denuncias ciudadanas mediante el número 089, con el objetivo de seguir debilitando a las organizaciones criminales y proteger a la población.