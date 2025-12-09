Caen 37% homicidios en México; Nuevo León reduce 67% en un año

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum cerró noviembre de 2025 con la cifra más baja de homicidios para ese mes en una década.

De acuerdo con Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país experimentó una tendencia sostenida a la baja durante los últimos 14 meses, logrando una reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos.

Nuevo León logra una reducción del 67%

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que Nuevo León se colocó entre las entidades con mayores descensos, registrando una disminución del 67% en los homicidios dolosos en el mismo periodo analizado.

En septiembre de 2024, al inicio del sexenio, la entidad registraba 5 homicidios dolosos diarios. Para noviembre de 2025, el promedio cayó a 1.67 casos por día, lo que representa una disminución histórica del 67%.

La tendencia, además, fue consistente y sostenida mes a mes, con retrocesos notables en diciembre (3.43), enero (2.61), abril (3.03) y una caída pronunciada a partir de julio, cuando el promedio llegó a 1.35 homicidios diarios.

Promedio diario cae de 86.9 a 54.7 homicidios

Figueroa detalló que al arrancar la administración, en septiembre de 2024, se registraban 86.9 homicidios diarios, mientras que en noviembre de 2025 la cifra descendió a 54.7 casos, lo que representa 32 asesinatos menos cada día.

La funcionaria subrayó que noviembre de 2025 es el noviembre más bajo desde 2015, consolidando la tendencia descendente.

Además, con datos preliminares, 2025 apunta a convertirse en el año con menos homicidios desde 2018.

Siete estados concentran la mitad de los homicidios

Cabe señalar que entre enero y noviembre de 2025, siete entidades concentraron el 51% del total nacional:

Guanajuato – 11%

Chihuahua – 7.6%

Baja California – 7.3%

Sinaloa – 7.1%

Estado de México – 6.5%

Guerrero – 5.7%

Michoacán – 5.5%

Solo en noviembre, esas mismas siete entidades acumularon el 49% de los asesinatos, con Guanajuato nuevamente a la cabeza.

"Siete entidades concentraron el 51 por ciento del total de homicidios dolosos del país, esto es en lo que va de enero a noviembre de 2025. En primer lugar está Guanajuato, que representó el 11 por ciento del total de homicidios a nivel nacional, le sigue Chihuahua con 7.6 por ciento, en tercer lugar Baja California con 7.3 por ciento, en cuarto lugar Sinaloa con 7.1 por ciento, en quinto lugar el Estado de México con 6.5 por ciento, en sexto lugar Guerrero con 5.7 por ciento y en séptimo lugar Michoacán con 5.5 por ciento del total nacional", destacó Figueroa.

26 estados lograron reducir homicidios en 2025

En la comparación enero–noviembre 2024 contra 2025, 26 de los 32 estados redujeron su promedio diario de homicidio.

Los descensos más pronunciados fueron:

Zacatecas –70%

Chiapas –58%

Quintana Roo –56.7%

En entidades críticas también se registraron avances importantes. Guanajuato redujo 58% sus homicidios diarios, pasó de 12.7 en febrero a 5.3 en noviembre, mientras que Baja California bajó 44%.

Por otra parte, la estrategia federal sostiene que la combinación de inteligencia, despliegue territorial y coordinación con gobiernos estatales permitió dicha reducción generalizada.

