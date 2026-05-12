Caen cuatro operadores de célula criminal en NL: Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste durante una serie de operativos realizados en el estado de Nuevo León.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario detalló que entre los detenidos se encuentra José Antonio Cortés Huerta, alias “El Titán”, identificado por las autoridades federales como uno de los líderes de una red dedicada al contrabando y comercialización ilegal de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos.

“Este fin de semana se realizaron acciones coordinadas derivadas de trabajos de inteligencia e investigación”, informó el titular de la SSPC.

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Además de "El Titán", otro de los detenidos es Jesse Uresti Cantú, quien sería el actual habitante de la residencia cateada por la Marina en la colonia Valle de San Ángel en San Pedro Garza García.

A Uresti Cantú se le relaciona como facturero con Roberto Blanco Cantú, "El Señor de lo Buques". Este último según reportes anteriormente sería el dueño de dicha propiedad en el sector de Chipinque.

Fuentes señalan que las otras dos personas detenidas son Rosario Flores Alemán, quién fue detendia junto con Cortés Huerta durante el operativo en Portal del Huajuco, y Juan de Dios Saavedra Orozco, de quien no se preciso lugar de captura.

García Harfuch explicó que las acciones se desprenden de las investigaciones relacionadas con el aseguramiento del buque Challenge Procyon, interceptado en marzo de 2025 en el puerto de Altamira, Tamaulipas, cuando transportaba aproximadamente 10 millones de litros de diésel presuntamente ingresado de manera ilegal al país.

Como seguimiento a esas indagatorias, elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República ejecutaron cuatro órdenes de cateo en distintos inmuebles de Nuevo León.

Durante los operativos fueron capturados cuatro presuntos integrantes de esta estructura criminal.

Aseguran armas, droga y vehículos

Las autoridades federales informaron que durante los cateos también se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, vehículos y diversos objetos presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

Además, en los inmuebles fueron localizados animales exóticos, aunque hasta el momento no se ha detallado el número ni las especies encontradas.

De acuerdo con las investigaciones, los inmuebles intervenidos estarían vinculados con operaciones de comercialización ilegal de combustible proveniente de Estados Unidos.

Red operaba con empresas fachada

El secretario de Seguridad explicó que la organización utilizaba esquemas de contrabando, empresas fachada y mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos obtenidos mediante la venta ilegal de hidrocarburos.

Asimismo, las autoridades detectaron que esta célula mantenía vínculos con el Cártel del Noreste y operaba rutas de traslado y distribución de combustible en distintos puntos del país.

“Esta red criminal mantiene vínculos con el Cártel del Noreste”, puntualizó.

Las autoridades también investigan presuntos nexos entre José Antonio "N" y Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, identificado como socio mayoritario de una empresa dedicada presuntamente a la comercialización ilegal de hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación con apoyo del Gabinete de Seguridad y de la Unidad de Inteligencia Naval.

Con información de Gladys Zavaleta.

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