Marina decomisa 3 toneladas de cocaína en Oaxaca; caen cuatro

En la acción fueron detenidas cuatro personas y aseguradas dos embarcaciones, 1,000 litros de combustible y 86 bultos con la droga

Un operativo de vigilancia marítima y aérea de la Secretaría de Marina permitió el aseguramiento de aproximadamente 2.99 toneladas de presunta cocaína en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de Oaxaca.

Durante la acción también fueron detenidas cuatro personas y aseguradas dos embarcaciones menores presuntamente utilizadas para el traslado de la droga.

El aseguramiento fue realizado por personal de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, como parte de las operaciones permanentes de vigilancia que mantiene en el litoral del Pacífico.

En alta mar no existe margen para el error.



Gracias al profesionalismo, preparación y coordinación del personal naval en funciones de Guardia Costera, una operación de vigilancia marítima en aguas del Pacífico concluyó con el aseguramiento exitoso de un cargamento con un peso… pic.twitter.com/d26BgeTJUh — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 4, 2026

Interceptaron dos embarcaciones en altamar

De acuerdo con la Secretaría de Marina, la operación comenzó cuando personal naval que realizaba un vuelo de patrullaje marítimo detectó dos embarcaciones menores con comportamiento sospechoso.

Tras el avistamiento, una patrulla oceánica se dirigió a la zona y, con apoyo de un helicóptero embarcado, interceptó ambas lanchas para realizar una inspección.

Durante la revisión fueron localizados 86 bultos que contenían aproximadamente 2,990 kilogramos de presunta cocaína, además de 20 bidones con alrededor de 1,000 litros de gasolina preparada y otros ocho recipientes vacíos.

En el operativo fueron detenidos cuatro presuntos infractores de la ley, quienes recibieron la notificación de sus derechos y serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal junto con la droga, las embarcaciones y el combustible asegurado.

La Secretaría de Marina informó que la puesta a disposición se realizará una vez que el buque arribe a puerto, donde la Fiscalía General de la República integrará las carpetas de investigación y definirá la situación jurídica de los detenidos.

El decomiso evitó casi seis millones de dosis

La dependencia estimó que con este aseguramiento se impidió la distribución de aproximadamente 5 millones 980 mil dosis de droga.

Además, calculó una afectación económica cercana a los $652 millones 941 mil 250 pesos para los grupos delictivos dedicados al tráfico de narcóticos, al afectar tanto su capacidad financiera como su estructura operativa.

Suman casi 77 toneladas aseguradas

La Secretaría de Marina precisó que el peso ministerial definitivo de la presunta cocaína será determinado por las autoridades competentes y se incorporará a las estadísticas oficiales.

Con este decomiso, el volumen de droga asegurada por la dependencia durante la presente administración asciende a casi 77 toneladas.

Además, la institución señaló que continuará con los operativos de vigilancia marítima, aérea y terrestre para combatir las actividades de la delincuencia organizada y reforzar la seguridad en las costas del país.