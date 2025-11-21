Caen 87 personas con Plan Michoacán; incautan 300 kilos de droga

Elementos de diversas fuerzas de Gobierno aseguraron a 87 personas y más de 6,3000 cartuchos durante los últimos 10 días, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

De acuerdo con lo publicado por el Gabinete de Seguridad de México, personal de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, en conjunto con las autoridades locales, llevaron a cabo diversos despliegues en la entidad.

El último operativo registrado dio como resultado la detención de cuatro personas, en posesión de cinco armas, 28 cartuchos, ocho artefactos explosivos y al menos un vehículo.

A través de redes sociales, se informó que desde que iniciaron estas acciones (10 de noviembre pasado) se reportó el decomiso de 43 armas, 348 cargadores, 60 artefactos explosivos, más de 300 kilos de metanfetamina, 13 de marihuana, 9,200 litros y 2,300 kilos de sustancias químicas, además de 75 vehículos.

Además, las autoridades aseguraron que para proteger a los productores de la región, se realizaron diversas visitas de supervisión en empacadoras de Apatzingán y Múgica.

