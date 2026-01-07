Podcast
Nacional

Caen 12 presuntos delincuentes en operativos en Michoacán

Autoridades federales y estatales detuvieron a 12 personas en Michoacán como parte del Plan por la Paz y la Justicia, con aseguramientos y tomas inhabilitadas

  • 07
  • Enero
    2026

Autoridades federales y locales detuvieron en Michoacán a 12 presuntos integrantes de grupos delictivos, como resultado de operativos conjuntos realizados en distintos municipios de la entidad.

Las acciones derivaron además en el aseguramiento de un arma de fuego, 17 cartuchos útiles, 11 vehículos y dinero en efectivo, así como la inhabilitación de una toma clandestina.

En los despliegues participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina-Armada de México (Semar), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales y municipales.

Los operativos forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia enfocada en combatir delitos de alto impacto como la extorsión y el secuestro, principalmente en contra de productores agrícolas.

Presencia en municipios clave

Las acciones de seguridad incluyen patrullajes y recorridos de vigilancia en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Coalcomán, Cuitzeo, Jiquilpan, Morelia, Nuevo San Juan, Parácuaro, Parangaricutiro, Queréndaro, Tangamandapio, Uruapan, Villa Madero, Zamora, Zinapécuaro y Zitácuaro.

G-E4phmXEAE-KFo.jfif

De manera paralela, personal de las distintas instituciones realiza visitas a empacadoras e industrias cítricas para brindar seguridad a trabajadores y productores de la región.

De acuerdo con informes gubernamentales, del 10 de noviembre pasado a la fecha han sido detenidas 346 personas presuntamente vinculadas con grupos delictivos que operan en Michoacán.

En el mismo periodo se han asegurado 163 armas de fuego, 13 mil 442 cartuchos, 639 cargadores, 288 vehículos, 192 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 79 kilos de mariguana, 768 kilos de metanfetamina, además de 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas.

Asimismo, las autoridades han inhabilitado 22 campamentos y 50 tomas clandestinas, como parte de las acciones para debilitar las estructuras criminales y fortalecer la seguridad en la entidad.


