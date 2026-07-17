Cancelan alerta de tsunami tras terremoto de 7.4 en Chiapas

La Secretaría de Marina canceló la alerta de tsunami emitida tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado frente a las costas de Chiapas

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La Secretaría de Marina canceló este viernes la alerta de tsunami que había sido emitida para las costas del Pacífico mexicano tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado por la mañana frente al litoral de Chiapas.

La decisión fue tomada por el Centro de Alerta de Tsunamis luego de analizar el comportamiento del nivel del mar en las zonas cercanas al epicentro y confirmar que ya no existe riesgo de variaciones significativas en el oleaje.

Aunque el riesgo de tsunami fue descartado, las autoridades recomendaron mantener medidas preventivas en puertos y zonas costeras debido a la presencia de corrientes marinas fuertes que podrían afectar actividades pesqueras, turísticas y de navegación.

La vigilancia continuará durante las próximas horas para garantizar la seguridad en los puntos más sensibles del litoral del Pacífico mexicano.

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Con base a la información analizada y observaciones del nivel del mar en la zona costera del Pacifico mexicano y en las costas cercanas al epicentro del sismo, no se esperan variaciones significativas. Por ello, queda cancelada la Alerta de Tsunami para el… — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 17, 2026

Sheinbaum confirma saldo blanco

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras mantener comunicación con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, no existen reportes de daños materiales de consideración ni víctimas derivadas del movimiento telúrico.

Señaló que personal de los tres niveles de gobierno continúa realizando recorridos de supervisión para verificar las condiciones de viviendas, edificios públicos e infraestructura estratégica.

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Una mujer resultó lesionada

Pese al saldo blanco reportado por las autoridades, organismos de Protección Civil confirmaron que una mujer sufrió lesiones graves al lanzarse desde el segundo piso de un inmueble durante el sismo.

La afectada fue trasladada al Hospital General de Tapachula, donde recibe atención médica especializada.

Hasta el momento, no se han reportado más personas lesionadas relacionadas con el movimiento telúrico.

El sismo provocó evacuaciones en Chiapas

El terremoto ocurrió a las 08:48 horas y tuvo su epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, con una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional.

La fuerte sacudida provocó evacuaciones preventivas en oficinas gubernamentales, comercios y viviendas en distintas ciudades chiapanecas.

En municipios como San Cristóbal de Las Casas, cientos de personas salieron a las calles tras percibir el movimiento, incluso sin la activación de una alerta sísmica audible.

Como medida preventiva, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ordenó la suspensión temporal de actividades administrativas mientras continúan las revisiones estructurales en diferentes inmuebles.

En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara informó que los protocolos de inspección fueron activados de inmediato y confirmó que hasta ahora no se registran afectaciones de consideración.

Las autoridades federales y estatales mantienen el monitoreo en la región para descartar daños que pudieran surgir en las próximas horas, aunque el panorama preliminar apunta a que el sismo no dejó consecuencias graves para la población ni para la infraestructura del sur del país.