Captura de Ramón Ángel 'R1': Mañanera 31 de julio

Este viernes 31 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una nueva edición de La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional

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Este viernes 31 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una nueva edición de La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional.

Se dieron a conocer anuncios de interés general y la postura de la mandataria federal sobre temas prioritarios del país, acompañada por integrantes de su Gabinete y con la participación de la prensa.

Aquí podrás seguir el desarrollo minuto a minuto de todas las intervenciones y declaraciones oficiales.

Fin de la Mañanera del Pueblo

Sheinbaum se reúne con presidente del Banco Mundial y revisan el Plan México

La jefa del Ejecutivo informó que sostuvo una reunión de trabajo con el titular del Banco Mundial, en la que dialogaron sobre las iniciativas de la institución y, de manera central, sobre el Plan México.

Precisó que fue una charla general de acercamiento, sin anuncios específicos o acuerdos concretos por el momento.

Sheinbaum resalta buen desempeño del Banco del Bienestar y avance en digitalización

Tras recibir una buena calificación, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la institución "trabaja muy bien" y que fue un acierto centralizar en ella la entrega de programas sociales.

Añadió que se ha cuidado el gasto operativo y que la población reconoce su funcionamiento.

Además, informó que se avanza en mayor digitalización para agilizar procesos y permitir el uso de la tarjeta sin necesidad de retirar efectivo.

Sedena no supervisa escuelas militarizadas desde 2008, aclaran

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que aunque la institución tuvo a su cargo la supervisión de estos planteles desde 1943, un decreto emitido en 2008 rompió cualquier vínculo con su operación y funcionamiento.

Gabinete de Seguridad identifica a “R2” como posible sucesor de “R1”

Las autoridades de seguridad detectaron a “R2” como el presunto relevo de su hermano Ramón Ángel “R1”, capturado el día anterior por el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

La solidaridad debe ser el sello de México en ayuda humanitaria: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el envío de asistencia a naciones que lo requieren debe reflejar siempre el espíritu de unión y apoyo que caracteriza al país.

Además, reafirmó el compromiso de México con la ayuda humanitaria internacional, como muestra de su vocación de cooperación y respeto hacia otras naciones.

Hijo de Ramón Ángel “R1” mantenía una relación sentimental con Valeria Márquez, revela Harfuch

Omar García Harfuch, reveló que el hijo de Ramón Ángel “R1” mantenía una relación sentimental con Valeria Márquez y ya la había amenazado en reiteradas ocasiones.

Las investigaciones indican que el joven solicitó a su padre la ejecución del crimen, lo que vincula directamente a la estructura criminal con el feminicidio.

¿Cómo se llevó a cabo el operativo?

Omar García Harfuch, informó que elementos de la dependencia y Fuerzas Especiales del Ejército ejecutaron un operativo en la colonia Los Naranjos, en Atotonilco el Alto, Jalisco.

"Al llegar, fueron agredidos por el círculo de seguridad del objetivo; al repeler el ataque se produjo un enfrentamiento en el que falleció uno de los agresores. En el lugar detuvieron a Jesús Salvador “El Chuy” y a Ramón Ángel “R1”, quien contaba con orden de aprehensión por homicidio. También se aseguraron armas, cartuchos y vehículos", mencionó.

El funcionario destacó que se trata de un avance decisivo para debilitar a la organización y detener al principal responsable del asesinato del alcalde Carlos Manzo, con lo que se combate la impunidad.

Omar Harfuch detalla la detención de “R1″

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la captura de Ramón Ángel “R1” representa un avance significativo para debilitar una de las organizaciones criminales más violentas del país, siendo uno de los objetivos prioritarios de las autoridades.

Explicó que hasta 2012 formó parte del grupo “Los Cuinis”.

Además, detalló que por el asesinato del alcalde Carlos Manzo suman 31 detenidos: autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores, colaboradores y quienes encubrieron el hecho.

“Las investigaciones permitieron conocer la estructura, los mecanismos de movilidad, los inmuebles utilizados por sus integrantes y los niveles de responsabilidad de sus principales operadores. Mediante estas acciones se pudo identificar a Ramón Ángel N., alias R1, como uno de los líderes de esta organización. Dicho sujeto cuenta con antecedentes de investigaciones federales relacionadas con delincuencia organizada y ha sido considerado durante años como un operador relevante de este grupo criminal. En marzo del 2012, a Ramón Ángel N. se le adjudicó la jornada de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara y Colima, así como municipios aledaños, llevando a cabo el incendio de varios vehículos de transporte público y de carga en respuesta a un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional”, declaró.

Lee la nota completa: Capturan al autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo: SSPC