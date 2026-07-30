'R1' fue capturado tras meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Inicio / Nacional / Capturan al autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo: SSPC

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció este jueves que Ramón Ángel "N", alias "R1", fue detenido al ser identificado como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A través de redes sociales, el titular de la dependencia afirmó que "R1" fue capturado tras meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

Afirmó que Ramón Ángel "N" fue identificado como principal líder de “Los Rs” con operaciones en al menos tres municipios de Michoacán y también de Jalisco.

“R1” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco".

García Harfuch mencionó que dicha célula delictiva se encuentra relacionada con delitos como extorsión, homicidios y tráfico de droga en agravio a productores, empresarios y familias de la región.

Además, destacó que representa un avance relevante en la estrategia instada por la presidenta Claudia Sheinbaum, "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".

Con esta operación suman 31 personas detenidas por este crimen, aseguró García Harfuch.

¿Cómo ocurrió el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo?

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 mientras encabezaba un evento del Festival de las Velas en la plaza Morelos, como parte de las celebraciones por el Día de Muertos.

Las investigaciones federales señalaron que el atentado fue planeado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes ordenaron perpetrar el crimen a Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", encargado de coordinar la operación. El autor material identificado fue un adolescente de 17 años, quien murió tras el ataque.

El asesinato de Carlos Manzo provocó una fuerte conmoción en Michoacán, donde ciudadanos realizaron protestas para exigir justicia y el esclarecimiento del crimen.

Ofrecen recompensa por exjefe de escoltas de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ofreció este miércoles una recompensa que asciende hasta los $100 mil pesos a quien brinde información que permita la localización y detención del exjefe de escoltas del difunto exalcalde Carlos Manzo.

De acuerdo con el boletín emitido por las autoridades estatales, este hombre fue identificado como José Manuel Jiménez Miranda, de 61 años de edad.