Cabe destacar que dos de los cuatro detenidos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio en grado de tentativa

Inicio / Nacional / Capturan a cuatro personas por extorsión y cobro de piso en CDMX

El Gabinete de Seguridad anunció este martes la detención de cuatro personas en Ciudad de México, por su presunta vinculación con una célula delictiva y aseguraron dosis de droga, un arma de fuego y un vehículo.

Esto se derivó después de que elementos de diversas corporaciones efectuaron un operativo en la alcaldía Álvaro Obregón, donde pidieron a los ocupantes de un vehículo detener su marcha para efectuar una inspección de seguridad.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en la alcaldía Álvaro Obregón, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico, en coordinación con @SSC_CDMX, detuvieron a cuatro personas vinculadas a una célula delictiva dedicada a la extorsión, cobro de piso y venta de droga… pic.twitter.com/RkjRkTEDXO — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 7, 2026

En esta acción, las autoridades les aseguraron a los cuatro ocupantes:

106 dosis de droga

Un paquete de marihuana

Dosis de metanfetamina

Un arma corta

Un cargador

11 cartuchos

Dos equipos telefónicos

Por ello, cuatro hombres fueron detenidos, mientras que todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Esta aprehensión se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, donde participó personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Se presume que dos de los detenidos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio en grado de tentativa.