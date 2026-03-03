Capturan a 121 personas por secuestro y extorsión en Colombia

Autoridades detuvieron este lunes a 121 presuntos criminales vinculados a delitos de secuestro y extorsión en más de una decena de departamentos en Colombia.

Este despliegue denominado "Operación Jade" impactó al cártel activo más grande del país; la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal señaló que las operaciones simultáneas se realizaron entre el 23 de febrero y el 1 de marzo e incluyeron ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta y Quibdó.

Las acciones más recientes ocurrieron al inicio del mes de marzo, donde en uno de los operativos lograron desarticular una red criminal que se dedicaba a simular secuestros para extorsionar.

A través de redes sociales, la Policía de Colombia publicó que estos presuntos delincuentes extorsionaban tanto a ciudadanos como comerciantes de los departamentos de Pereira y Dosquebradas por medio del "falso servicio".

#EsNoticia | Cae red criminal que simulaba secuestros para extorsionar



En acciones realizadas en Girardot y Bogotá, la @PoliciaPereira logró la captura de cinco personas y la desarticulación del grupo delincuencial ‘Los Transportadores’, requeridos por extorsión y concierto para… pic.twitter.com/eimRPXOQ9C — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) March 1, 2026

A pesar de estos avances en seguridad. el gobierno de El Salvador reclamó a Colombia en enero por estafas telefónicas desde prisiones colombianas que afectaron a sus ciudadanos, por lo cual la administración decidió bloquear las señales celulares en tres cárceles que identificó como prioritarias por la comisión de extorsiones.

En estos operativos ¿qué objetos de delito se decomisaron?

En los operativos fueron incautados 297 elementos utilizados para la comisión de estos delitos, tales como:

Armas

Granadas

Motocicletas

Equipos celulares

El secuestro es uno de los crímenes más repudiados en Colombia por el conflicto armado, se incrementó en 2025 un 108% con respecto al año anterior. Esto provocó que la cifra de 313 víctimas registradas, aumentará hasta las 651.

