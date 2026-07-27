El Gabinete de Seguridad dio a conocer que el despliegue se dio en las inmediaciones del municipio de Mazatlán, donde se aseguraron armas y droga

Inicio / Nacional / Capturan a 'El Tío', líder delictivo con operaciones en Sinaloa

Autoridades federales detuvieron este lunes a seis presuntos delincuentes, incluido Ricardo "N", alias "El Tío", identificado como operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva vinculada a "Los Chapitos".

El Gabinete de Seguridad dio a conocer que el despliegue se dio en las inmediaciones del municipio de Mazatlán, donde se aseguraron armas y droga.

En una acción coordinada en Mazatlán, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a seis personas, entre ellas a Ricardo “N”, alias “El Tío”, operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva… pic.twitter.com/XzowivBoIU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 27, 2026

Esto se produjo de labores de inteligencia e investigación acompañadas de vigilancias fijas y móviles, donde personal de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aprehendieron a seis personas, incluida una de nacionalidad estadounidense.

Autoridades decomisaron armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como diversas dosis de droga, teléfonos y equipo de cómputo, dos vehículos y dos inmuebles.

Tanto los detenidos como lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, con el fin de que se determine su situación jurídica.

Caen presuntos miembros de 'Los Deltas' tras operativo en Jalisco

Autoridades federales informaron que este domingo se llevó a cabo la detención de seis presuntos miembros del grupo delictivo denominado "Los Deltas" en el estado de Jalisco.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, estos hechos se derivaron de una acción conjunta con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal del Gobierno de Jalisco.