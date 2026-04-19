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Nacional

Capturan a dos miembros de 'Los Chapitos' en Sinaloa

Como parte de las investigaciones realizadas, las autoridades dieron a conocer que en el lugar también se aseguraron diversas armas y dosis de droga

  • 19
  • Abril
    2026

Autoridades dieron a conocer este domingo, la captura de dos miembros de la célula delictiva de "Los Chapitos" tras un despliegue operativo registrado en Mazatlán, Sinaloa.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad dio a conocer esta detención. 

Elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de la Fiscalía General de la República, efectuaron estas órdenes de cateo. 

Como parte de las investigaciones realizadas, las autoridades dieron a conocer que en el lugar también se aseguraron diversas armas, así como varias dosis de droga, granadas, equipo táctico y un vehículo.

Decomisan 580 kilos de marihuana tras cateo en Monterrey

Autoridades estatales decomisaron aproximadamente 580 kilogramos de presunta marihuana, así como 1.5 kilos de aparente cristal durante un operativo efectuado este miércoles en el municipio de Monterrey.

El despliegue ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Michoacán, perteneciente a la colonia Independencia, donde personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, K9 y peritos adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a cabo este cateo.

Aquí te presentamos la nota completa: Decomisan 580 kilos de marihuana tras cateo en Monterrey

 

 

 

 

 

 

 


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